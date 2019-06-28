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РИА Новости
Саммит G20 в Осаке

Путин и Трамп говорили о международной торговле, заявил Песков

Вчера, 20:39
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп (четвертый справа) во время встречи на полях саммита "Группы двадцати" в Осаке
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп (четвертый справа) во время встречи на полях саммита Группы двадцати в Осаке
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп говорили о международной торговле и о необходимости начинать переговоры по разоруженческой тематике, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о прошедшей встрече лидеров стран на саммите G20 в японской Осаке.
"Я бы не говорил об обмене претензиями, скорее обозначили проблемы. Обозначили проблемы, которые представляют взаимный интерес", - сказал Песков в эфире телеканала "Россия 24".
"Говорили об Иране, Сирии, Украине. Президент Трамп спрашивал про моряков военных украинских. Говорили о других региональных проблемах, говорили о международной торговле", - сказал он.
Также была упомянута "необходимость по линии специалистов начинать переговоры по разоруженческой тематике" и стратегической стабильности.
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Вчера, 20:27
Песков прокомментировал прошедшую встречу Путина и Трампа
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Саммит G20 в ОсакеДональд ТрампДмитрий ПесковВладимир ПутинРоссияСШАВ мире
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