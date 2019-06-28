Путин и Трамп говорили о международной торговле, заявил Песков

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп (четвертый справа) во время встречи на полях саммита "Группы двадцати" в Осаке

МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп говорили о международной торговле и о необходимости начинать переговоры по разоруженческой тематике, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о прошедшей встрече лидеров стран на саммите G20 в японской Осаке.

"Я бы не говорил об обмене претензиями, скорее обозначили проблемы. Обозначили проблемы, которые представляют взаимный интерес", - сказал Песков в эфире телеканала "Россия 24"

"Говорили об Иране, Сирии, Украине. Президент Трамп спрашивал про моряков военных украинских. Говорили о других региональных проблемах, говорили о международной торговле", - сказал он.