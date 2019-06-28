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РИА Новости
Культура

Пол Радд сыграет в "Охотниках за привидениями"

Вчера, 23:20
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© Universal Pictures, UPIКадр из фильма "Любовь по-взрослому"
Кадр из фильма Любовь по-взрослому
© Universal Pictures, UPI
МОСКВА, 28 июня – РИА Новости. Пол Радд, снимавшийся в фильмах Marvel про Человека-муравья, сыграет в "Охотниках за привидениями", сообщает Entertainment Weekly.
Радд сыграет учителя в небольшом городе. Он получил это предложение от режиссера третьей части саги Джейсона Райтмана.
"Я жду не дождусь возможности сыграть в "Охотниках за привидениями" этой весной", - ответил Радд.
В новом фильме снимаются новички Маккенна Грейс, Финн Вулфард и Кэрри Кун, а также звёзды предыдущих частей Билл Мюррей, Дэн Эйкройд и Сигурни Уивер.
Режиссер новго фильма Охотники за привидениями. Архивное фото
1 августа 2016, 20:25Культура
"Охотники за привидениями" вышли в лидеры кинопроката в РФ за выходныеВ первый уикенд фильм собрал 168 миллионов рублей.
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КультураКино и сериалыНовости культурыКиноБилл МюррейСигурни Уивер
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