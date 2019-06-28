Пол Радд сыграет в "Охотниках за привидениями"

МОСКВА, 28 июня – РИА Новости. Пол Радд, снимавшийся в фильмах Marvel про Человека-муравья, сыграет в "Охотниках за привидениями", сообщает Entertainment Weekly.
Радд сыграет учителя в небольшом городе. Он получил это предложение от режиссера третьей части саги Джейсона Райтмана.
"Я жду не дождусь возможности сыграть в "Охотниках за привидениями" этой весной", - ответил Радд.
В новом фильме снимаются новички Маккенна Грейс, Финн Вулфард и Кэрри Кун, а также звёзды предыдущих частей Билл Мюррей, Дэн Эйкройд и Сигурни Уивер.