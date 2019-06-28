Власти Москвы объяснили пятое место столицы в рейтинге пробок

Москва оказалась на пятом месте в рейтинге городов с наибольшим процентом пробок на дорогах в мире за 2018 год, индийский Мумбаи занял в рейтинге первое место, следует из отчета, представленного в начале июня компанией-поставщиком автомобильной и персональной GPS-навигации TomTom. В отчете компании отмечается, что показатель загруженности российской столичной дорожной сети снизился с 57% до 56% в 2018 году по сравнению с 2017 годом. Составители отчета отмечают, что при подсчете показателей учитывались как дороги в Москве, так и в Московской области.