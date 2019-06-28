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РИА Новости

По юго-восточному маршруту "Северного потока — 2" не выявили опасений

Вчера, 20:26
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкУчасток строительства газопровода "Северный поток-2" в Ленинградской области. 5 июня 2019
Участок строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области. 5 июня 2019
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Общественные слушания по юго-восточному маршруту "Северного потока-2" показали, что нет значительных технических, экологических опасений, говорится в сообщении компании-оператора газопровода Nord Stream 2 AG.
"Заявка по маршруту к юго-востоку от острова Борнхольм еще находится на стадии рассмотрения, однако недавно состоявшиеся общественные слушания не выявили никаких значительных опасений как с технической, так и с экологической стороны", - сказано в сообщении.
Компания напомнила, что процесс рассмотрения заявки для получения разрешения по маршруту к северо-западу от острова Борнхольм завершен и показал, что все технические и экологические требования выполнены и согласие на этот маршрут может быть дано, как и предусмотрено Конвенцией по морскому праву от 1982 года (UNCLOS).
Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток трубопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его планируется достроить в 2019 году. Газопровод пройдет через территориальные воды или исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Из этих стран оператору проекта - Nord Stream 2 AG - осталось получить разрешение на строительство только от Дании.
Nord Stream 2 AG в апреле по требованию датского регулятора подала третью заявку на строительство "Северного потока-2" - теперь в исключительной экономической зоне Дании к юго-востоку от острова Борнхольм. В этой заявке содержатся две альтернативы маршрута. При этом ранее в Энергетическое агентство Дании (DEA) уже были поданы две заявки на строительство: по основному маршруту в территориальных водах страны к югу от острова Борнхольм и по альтернативному - к северо-западу от Борнхольма.
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