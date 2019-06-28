По юго-восточному маршруту "Северного потока — 2" не выявили опасений

МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Общественные слушания по юго-восточному маршруту "Северного потока-2" показали, что нет значительных технических, экологических опасений, говорится в сообщении компании-оператора газопровода Nord Stream 2 AG.

"Заявка по маршруту к юго-востоку от острова Борнхольм еще находится на стадии рассмотрения, однако недавно состоявшиеся общественные слушания не выявили никаких значительных опасений как с технической, так и с экологической стороны", - сказано в сообщении.

Компания напомнила, что процесс рассмотрения заявки для получения разрешения по маршруту к северо-западу от острова Борнхольм завершен и показал, что все технические и экологические требования выполнены и согласие на этот маршрут может быть дано, как и предусмотрено Конвенцией по морскому праву от 1982 года (UNCLOS).

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток трубопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его планируется достроить в 2019 году. Газопровод пройдет через территориальные воды или исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Из этих стран оператору проекта - Nord Stream 2 AG - осталось получить разрешение на строительство только от Дании.