Найденные в Москве карты Сбербанка были похищены у курьеров

МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Найденные в Москве пакеты с картами Сбербанка были похищены из автомобиля курьерской службы, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Почты России".

"Емкости, содержащие отправления в адрес банка, были похищены из автомобиля курьерской службы во время нахождения на маршруте. Службы безопасности "Почты России" и Сбербанка совместно проводят проверку по данному факту", - сказал собеседник агентства.

Ранее в пятницу в социальных сетях было распространено видео, на котором в Москве был обнаружен брошенный пакет с новыми эмитированными клиентам кредитными и дебетовыми картами Сбербанка.