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РИА Новости

Найденные в Москве карты Сбербанка были похищены у курьеров

Вчера, 20:24
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкКарта "Сбербанка"
Карта Сбербанка
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Карта "Сбербанка". Архивное фото
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Найденные в Москве пакеты с картами Сбербанка были похищены из автомобиля курьерской службы, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Почты России".
"Емкости, содержащие отправления в адрес банка, были похищены из автомобиля курьерской службы во время нахождения на маршруте. Службы безопасности "Почты России" и Сбербанка совместно проводят проверку по данному факту", - сказал собеседник агентства.
4 апреля, 09:20
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Ранее в пятницу в социальных сетях было распространено видео, на котором в Москве был обнаружен брошенный пакет с новыми эмитированными клиентам кредитными и дебетовыми картами Сбербанка.
Как сообщал источник РИА Новости в Сбербанке, карты, найденные в московском парке, были утеряны курьерами "Почты России" при доставке в офис банка. По словам источника, утерянные карты не несут рисков компрометации персональных данных клиентов банка.
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Источник: в Москве курьеры "Почты России" потеряли карты Сбербанка в парке
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