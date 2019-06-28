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РИА Новости

ЕС и Меркосур заключили соглашение о свободной торговле

Вчера, 20:22
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ЛА-ПАС, 28 июн - РИА Новости. ЕС и Меркосур после более чем 20 лет переговоров заключили соглашение о свободной торговле, сообщает МИД Аргентины.
"Стратегическое партнерство между Меркосур и Европейским союзом подразумевает интеграцию рынка с населением 800 миллионов человек, почти четверть мирового ВВП и двусторонней торговлей товарами и услугами на сумму более 100 миллионов долларов", - говорится в сообщении.
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Меркосур - общий рынок стран Южной Америки, объединяющий Аргентину, Уругвай, Парагвай и Бразилию. Как полноправное объединение был образован в 1991 году, когда в парагвайской столице Асунсьоне был подписан договор о создании таможенного союза и общего рынка. Меркосур объединяет 250 миллионов человек и более 75% совокупного ВВП континента.
Соглашение предполагает стимулирующие условия доступа стран к товарам, услугам и инвестициям, упрощает коммерческие операции, облегчает доступ к технологиям. Документ предусматривает специальные программы для малых и средних предприятий, а также предусматривает стабильные правила игры для иностранных инвесторов.
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МеркосурЕвросоюзЮжная АмерикаЭкономика
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