ЕС и Меркосур заключили соглашение о свободной торговле

ЛА-ПАС, 28 июн - РИА Новости. ЕС и Меркосур после более чем 20 лет переговоров заключили соглашение о свободной торговле, сообщает МИД Аргентины.

"Стратегическое партнерство между Меркосур и Европейским союзом подразумевает интеграцию рынка с населением 800 миллионов человек, почти четверть мирового ВВП и двусторонней торговлей товарами и услугами на сумму более 100 миллионов долларов", - говорится в сообщении.

Меркосур - общий рынок стран Южной Америки, объединяющий Аргентину, Уругвай, Парагвай и Бразилию. Как полноправное объединение был образован в 1991 году, когда в парагвайской столице Асунсьоне был подписан договор о создании таможенного союза и общего рынка. Меркосур объединяет 250 миллионов человек и более 75% совокупного ВВП континента.