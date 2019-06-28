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РИА Новости
Саммит G20 в Осаке

В Кремле оценили встречу Путина и Мэй

Вчера, 20:11
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© РИА Новости / Илья ПиталевПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй во время встречи на полях саммита "Группы двадцати" в Осаке. 28 июня 2019
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй во время встречи на полях саммита Группы двадцати в Осаке. 28 июня 2019
© РИА Новости / Илья Питалев
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй во время встречи на полях саммита "Группы двадцати" в Осаке. 28 июня 2019
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Сам факт встречи президента РФ Владимира Путина и премьера Великобритании Терезы Мэй положителен, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Мэй сейчас является премьер-министром Великобритании, она находится на полях саммита вместе с президентом Путиным. И до этого была очень долгая пауза в общении на высшем уровне в российско-британских отношениях. Поэтому сам факт того, что встреча состоялась, весьма положителен", - сказал Песков в эфире телеканала "Россия 24".
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй на полях саммита Группы двадцати в Осаке. 28 июня 2019
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Он сообщил, что Мэй весьма откровенно ставила вопрос об отравлении семьи Скрипалей в Солсбери во время беседы один на один, и Путин дал необходимые пояснения.
"И наоборот, весьма импонировал дружелюбный и конструктивный настрой премьер-министра Великобритании, которая четко давала понять о готовности искать механизмы для активизации торгово-экономического сотрудничества между двумя странами", - добавил он.
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Саммит G20 в ОсакеТереза МэйВладимир ПутинВеликобританияРоссияВ мире
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