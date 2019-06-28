В Кремле оценили встречу Путина и Мэй

МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Сам факт встречи президента РФ Владимира Путина и премьера Великобритании Терезы Мэй положителен, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Мэй сейчас является премьер-министром Великобритании, она находится на полях саммита вместе с президентом Путиным. И до этого была очень долгая пауза в общении на высшем уровне в российско-британских отношениях. Поэтому сам факт того, что встреча состоялась, весьма положителен", - сказал Песков в эфире телеканала "Россия 24".
Он сообщил, что Мэй весьма откровенно ставила вопрос об отравлении семьи Скрипалей в Солсбери во время беседы один на один, и Путин дал необходимые пояснения.
"И наоборот, весьма импонировал дружелюбный и конструктивный настрой премьер-министра Великобритании, которая четко давала понять о готовности искать механизмы для активизации торгово-экономического сотрудничества между двумя странами", - добавил он.