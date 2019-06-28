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РИА Новости

Словакия обвинила российские спецслужбы в попытке проникнуть в госструктуры

Вчера, 20:10
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ПРАГА, 28 июн – РИА Новости. Спецслужбы России и Китая проявили наибольшую активность в попытках проникнуть в госструктуры Словакии, отмечается в докладе Словацкой информационной службы (СИС, контрразведки) о ситуации в сфере безопасности в республике в 2018 году, открытая часть которой опубликована в пятницу.
"Сотрудники российских спецслужб, действующие на территории Словакии, в основном под дипломатическим прикрытием, стремились вербовать агентов в центральных органах управления, органах безопасности, а также в сфере обороны и энергетики", - говорится в докладе.
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Большую активность проводили на территории республики также спецслужбы Китая, пишет СИС.
"В данном случае речь шла прежде всего о сборе материалов в области информационных и телекоммуникационных технологий", - отметила контрразведка.
Значительная часть деятельности СИС в 2018 году была обращена на ситуацию с нелегальной миграцией.
"Продолжаются попытки граждан из проблематичных стран получить право на пребывание в республике путем злоупотребления легальными способами. Значительная их часть делает это с целью обосноваться на территории Шенгенского пространства, чтобы свободно передвигаться по Европе", - сообщается в докладе.
Таким путем, отмечает СИС, стремятся получить право на проживание в стране, в основном, граждане Ирана, Украины, России, других стран бывшего СССР, а также Египта, Сирии и Турции. Посредники получают от них за это крупные финансовые средства.
Что касается потенциальной террористической угрозы для граждан Словакии, то ситуация остается стабильной, сообщается в докладе.
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"Контрразведка за данный период не зафиксировала никаких данных о риске террористического нападения на объекты или граждан Словакии ни непосредственно в республике, ни за ее пределами", - пишет СИС.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что Россия не имела и никогда не будет иметь отношения к преступлениям в киберобласти, в то время как причастность США к кибератакам официально подтверждается. Кроме того, РФ неоднократно отвергала обвинения во вмешательстве в выборы в других странах, в том числе во время президентской кампании в США и на выборах в Европарламент.
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