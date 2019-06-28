Рябков: Иран оставил опцию по повышению уровня обогащения урана открытой

ВЕНА, 28 июн - РИА Новости. Иран оставляет опцию по повышению уровня обогащения урана открытой, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Иран не отменил ничего из заявленной своей позиции. Он оставил опции открытыми. Но главное, что на сегодня мы имеем твердую решимость всех стран работать на сохранение договоренности и выполнения всех ее аспектов", - сказал Рябков журналистам по итогам заседания комиссии по Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе (СВПД) в Вене.

В годовщину выхода США из ядерной сделки Иран 8 мая объявил о прекращении выполнения ряда пунктов СВПД по иранской ядерной программе - в части, касающейся запасов обогащенного урана и тяжелой воды.

В Иране объяснили принятые меры нарушениями США ядерной сделки и введением Вашингтоном санкций против Тегерана, а также неспособностью оставшихся в СВПД членов (Германия, Франция, Великобритания, Китай и Россия) в должной мере решить возникшие проблемы. В этой связи Иран дал указанным странам 60 дней на обеспечение интересов Ирана, пообещав в то же время вернуться к исполнению приостановленных обязательств, если им удастся решить возникшие в связи с действиями США проблемы.