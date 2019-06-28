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РИА Новости

Рябков: Иран оставил опцию по повышению уровня обогащения урана открытой

Вчера, 20:03
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Архивное фото
ВЕНА, 28 июн - РИА Новости. Иран оставляет опцию по повышению уровня обогащения урана открытой, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Иран не отменил ничего из заявленной своей позиции. Он оставил опции открытыми. Но главное, что на сегодня мы имеем твердую решимость всех стран работать на сохранение договоренности и выполнения всех ее аспектов", - сказал Рябков журналистам по итогам заседания комиссии по Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе (СВПД) в Вене.
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В годовщину выхода США из ядерной сделки Иран 8 мая объявил о прекращении выполнения ряда пунктов СВПД по иранской ядерной программе - в части, касающейся запасов обогащенного урана и тяжелой воды.
В Иране объяснили принятые меры нарушениями США ядерной сделки и введением Вашингтоном санкций против Тегерана, а также неспособностью оставшихся в СВПД членов (Германия, Франция, Великобритания, Китай и Россия) в должной мере решить возникшие проблемы. В этой связи Иран дал указанным странам 60 дней на обеспечение интересов Ирана, пообещав в то же время вернуться к исполнению приостановленных обязательств, если им удастся решить возникшие в связи с действиями США проблемы.
При этом на следующем этапе, если страны-члены ядерной сделки не обеспечат интересы Ирана за указанный срок, Тегеран заявил о готовности приостановить модернизацию реактора в Араке, что являлось частью СВПД, и отказаться от ограничений в уровне обогащения урана.
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Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД)МИД РФСергей РябковРоссияИранБезопасностьВ мире
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