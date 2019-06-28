Путин встретится с Юнкером в кулуарах саммита G20

Ранее помощник президента Юрий Ушаков сообщал, что у Путина во время визита в Японию на саммит G20 запланирован краткий обмен мнениями с Жан-Клодом Юнкером. По словам Ушаков, в ходе переговоров планируется "провести предметный обзор нынешнего состояния диалога России и Евросоюза, обсудить актуальные вопросы международной повестки дня". Кроме того, одно из центральных мест во время беседы займет экономическая проблематика.