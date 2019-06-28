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РИА Новости
Саммит G20 в Осаке

Путин встретится с Юнкером в кулуарах саммита G20

Вчера, 19:58
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на саммите "Группы двадцати". 28 июня 2019
Президент РФ Владимир Путин на саммите Группы двадцати. 28 июня 2019
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин на саммите "Группы двадцати". 28 июня 2019
ОСАКА (Япония), 28 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин побеседует с председателем Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером в субботу, 29 июня, в кулуарах саммита G20, сообщил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
"Они завтра переговорят в кулуарах", - сказал он.
Ранее помощник президента Юрий Ушаков сообщал, что у Путина во время визита в Японию на саммит G20 запланирован краткий обмен мнениями с Жан-Клодом Юнкером. По словам Ушаков, в ходе переговоров планируется "провести предметный обзор нынешнего состояния диалога России и Евросоюза, обсудить актуальные вопросы международной повестки дня". Кроме того, одно из центральных мест во время беседы займет экономическая проблематика.
Рабочий визит президента РФ В. Путина в Японию для участия в саммите Группы двадцати
Вчера, 15:18
В Кремле рассказали о переговорах Путина в первый день G20
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Саммит G20 в ОсакеЖан-Клод ЮнкерЕвросоюзБольшая двадцаткаВладимир ПутинРоссияВ мире
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