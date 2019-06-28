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РИА Новости

Рябков рассказал, когда Иран будет сокращать свои обязательства по СВПД

Вчера, 19:58
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 18 июня 2019
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 18 июня 2019
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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ВЕНА, 28 июн - РИА Новости. Если усилия по сохранению Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД) не увенчаются успехом, Иран будет сокращать свои обязательства, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Если наши усилия - вопреки позитивному сегодняшнему фону и в целом общему настрою, который был сформулирован, четко работать именно на позитив - если эти усилия не увенчаются успехом и произойдет новый сбой, то тогда Иран, безусловно, вернется к прежней схеме, которая терминологически им описывается выражением "меньшее за меньшее", - сказал Рябков журналистам по итогам заседания комиссии по СВПД в Вене.
Иранский нефтяник
Вчера, 18:14
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Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД)МИД РФСергей РябковРоссияИранСШАВ мире
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