Рябков рассказал, когда Иран будет сокращать свои обязательства по СВПД

"Если наши усилия - вопреки позитивному сегодняшнему фону и в целом общему настрою, который был сформулирован, четко работать именно на позитив - если эти усилия не увенчаются успехом и произойдет новый сбой, то тогда Иран, безусловно, вернется к прежней схеме, которая терминологически им описывается выражением "меньшее за меньшее", - сказал Рябков журналистам по итогам заседания комиссии по СВПД в Вене.