Рябков рассказал, когда Иран будет сокращать свои обязательства по СВПД

ВЕНА, 28 июн - РИА Новости. Если усилия по сохранению Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД) не увенчаются успехом, Иран будет сокращать свои обязательства, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Если наши усилия - вопреки позитивному сегодняшнему фону и в целом общему настрою, который был сформулирован, четко работать именно на позитив - если эти усилия не увенчаются успехом и произойдет новый сбой, то тогда Иран, безусловно, вернется к прежней схеме, которая терминологически им описывается выражением "меньшее за меньшее", - сказал Рябков журналистам по итогам заседания комиссии по СВПД в Вене.