ГИБДД создаст систему обучения родителей перевозке детей в автомобиле

МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Госавтоинспекция в рамках федерального проекта "Безопасность дорожного движения" создаст программу обучения родителей правилам перевозки детей в автомобиле.

"Проект рассчитан на три года, в течение которых будет охвачено 100 городов в 85 субъектах Российской Федерации. В этом году тренинги пройдут в 30 городах всех федеральных округов России", - сообщили РИА Новости в российской Госавтоинспекции.

По словам заместителя начальника ГУОБДД МВД России генерал-майора полиции Владимира Кузина, успешное выполнение программы поможет достичь цели нацпроекта по достижению нулевой смертности в ДТП к 2030 году.

Программа стартовала 28 июня в Калуге.