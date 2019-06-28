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РИА Новости

ГИБДД создаст систему обучения родителей перевозке детей в автомобиле

Вчера, 19:35
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Госавтоинспекция в рамках федерального проекта "Безопасность дорожного движения" создаст программу обучения родителей правилам перевозки детей в автомобиле.
"Проект рассчитан на три года, в течение которых будет охвачено 100 городов в 85 субъектах Российской Федерации. В этом году тренинги пройдут в 30 городах всех федеральных округов России", - сообщили РИА Новости в российской Госавтоинспекции.
По словам заместителя начальника ГУОБДД МВД России генерал-майора полиции Владимира Кузина, успешное выполнение программы поможет достичь цели нацпроекта по достижению нулевой смертности в ДТП к 2030 году.
Программа стартовала 28 июня в Калуге.
По данным статистики, из 167 тысяч аварий, произошедших в России в прошлом году, в 19,9 тысячи случаев участниками ДТП были дети, 21,7 тысячи детей пострадали и 628 – погибли.
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