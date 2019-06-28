Наблюдатели ПАСЕ посетят Украину перед парламентскими выборами

КИЕВ, 28 июн - РИА Новости. Делегация Парламентской ассамблеи Совета Европы 2-3 июля посетит Украину для оценки хода кампании перед парламентскими выборами 21 июля, сообщили в ПАСЕ.

Ранее глава украинской делегации в Парламентской ассамблее совета Европы Владимир Арьев заявил, что Украина покидает сессию ПАСЕ после того, как был принят проект резолюции о подтверждении полномочий делегации РФ в полном объеме. Делегации Эстонии, Грузии, Латвии, Литвы, Польши и Словакии вслед за Украиной также приняли решение покинуть ПАСЕ.

"Делегация Парламентской ассамблеи Совета Европы осуществит предвыборный визит 2-3 июля на Украину, чтобы оценить ход избирательной кампании и политический климат перед проведением внеочередных парламентских выборов 21 июля", - цитирует сообщение ПАСЕ агентство " Укринформ ".

В сообщении говорится, что в Киеве делегация встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским, министром внутренних дел Арсеном Аваковым, украинской делегацией в ПАСЕ, а также с главой ЦИК Татьяной Слипачук. Кроме этого, запланированы встречи с лидерами и представителями политических партий, участвующих в выборах, представителями СМИ, общественных и международных организаций, дипломатического корпуса.

В состав делегации ПАСЕ вошли парламентарии от Нидерландов, Польши, Сан-Марино и Азербайджана.

Очередные выборы в украинский парламент планировалось провести в октябре. В мае президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Рады и назначил внеочередные выборы на 21 июля. Досрочные выборы в Раду пройдут по смешанной системе - половина депутатского корпуса (225 человек) будет избрана по партийным спискам, половина - в мажоритарных округах. Участвовать в выборах могут только партии, проходной барьер составит 5%.