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РИА Новости

Наблюдатели ПАСЕ посетят Украину перед парламентскими выборами

Вчера, 19:32
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© РИА Новости / Доминик Бутен / Перейти в фотобанкЗал заседаний Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ)
Зал заседаний Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ)
© РИА Новости / Доминик Бутен
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Зал заседаний Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Архивное фото
КИЕВ, 28 июн - РИА Новости. Делегация Парламентской ассамблеи Совета Европы 2-3 июля посетит Украину для оценки хода кампании перед парламентскими выборами 21 июля, сообщили в ПАСЕ.
Ранее глава украинской делегации в Парламентской ассамблее совета Европы Владимир Арьев заявил, что Украина покидает сессию ПАСЕ после того, как был принят проект резолюции о подтверждении полномочий делегации РФ в полном объеме. Делегации Эстонии, Грузии, Латвии, Литвы, Польши и Словакии вслед за Украиной также приняли решение покинуть ПАСЕ.
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"Делегация Парламентской ассамблеи Совета Европы осуществит предвыборный визит 2-3 июля на Украину, чтобы оценить ход избирательной кампании и политический климат перед проведением внеочередных парламентских выборов 21 июля", - цитирует сообщение ПАСЕ агентство "Укринформ".
В сообщении говорится, что в Киеве делегация встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским, министром внутренних дел Арсеном Аваковым, украинской делегацией в ПАСЕ, а также с главой ЦИК Татьяной Слипачук. Кроме этого, запланированы встречи с лидерами и представителями политических партий, участвующих в выборах, представителями СМИ, общественных и международных организаций, дипломатического корпуса.
В состав делегации ПАСЕ вошли парламентарии от Нидерландов, Польши, Сан-Марино и Азербайджана.
Очередные выборы в украинский парламент планировалось провести в октябре. В мае президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Рады и назначил внеочередные выборы на 21 июля. Досрочные выборы в Раду пройдут по смешанной системе - половина депутатского корпуса (225 человек) будет избрана по партийным спискам, половина - в мажоритарных округах. Участвовать в выборах могут только партии, проходной барьер составит 5%.
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Парламентская ассамблея Совета Европы в среду приняла резолюцию, в которой в полном объеме подтвердила полномочия российской делегации. Делегация России в ПАСЕ в апреле 2014 года была лишена права голоса из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с Россией. В 2015 году ПАСЕ дважды рассматривала вопрос о восстановлении полномочий российской делегации, но тогда санкции только ужесточались. В ответ делегация РФ заявила об отказе работать на таких условиях, а в 2016-2018 годах не стала направлять заявку на подтверждение своих полномочий из-за сохраняющихся в Страсбурге антироссийских настроений.
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