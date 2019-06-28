Депардье снимется в новой комедии со звездным составом

Кадр из фильма "Астерикс и Обеликс против Цезаря"

© Canal+ (1999) Кадр из фильма "Астерикс и Обеликс против Цезаря"

МОСКВА, 28 июн – РИА Новости. Жерар Депардье снимется с Кристианом Клавье и Бенуа Пульвордом в новой сатирической комедии, . Жерар Депардье снимется с Кристианом Клавье и Бенуа Пульвордом в новой сатирической комедии, сообщает Le Point.

Время действия – 60-е годы, место действия – городок Сен-Тропе на Лазурном берегу, который прославил на весь мир Луи де Фюнес. Инспектору Ла Бавюру (Клавье), высокомерному и напыщенному, поручают дело о миллиардере (Пульворд), жена которого стала жертвой покушения. Депардье сыграет префекта полиции.

Создатели фильма уверяют, что речь не идет о римейке "Жандармов", хотя присутствие инспектора на улицах Сен-Тропе у многих вызовет ассоциации с Луи де Фюнесом.

Депардье и Клавье часто снимались вместе (фильмы "Астерикс и Обеликсе" и "Между ангелом и бесом"), а Пульворд впервые к ним присоединится, хотя с Депардье он раньше снимался.