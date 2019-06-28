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РИА Новости
Культура

Депардье снимется в новой комедии со звездным составом

Вчера, 19:48
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© Canal+ (1999)Кадр из фильма "Астерикс и Обеликс против Цезаря"
Кадр из фильма Астерикс и Обеликс против Цезаря
© Canal+ (1999)
МОСКВА, 28 июн – РИА Новости. Жерар Депардье снимется с Кристианом Клавье и Бенуа Пульвордом в новой сатирической комедии, сообщает Le Point.
Время действия – 60-е годы, место действия – городок Сен-Тропе на Лазурном берегу, который прославил на весь мир Луи де Фюнес. Инспектору Ла Бавюру (Клавье), высокомерному и напыщенному, поручают дело о миллиардере (Пульворд), жена которого стала жертвой покушения. Депардье сыграет префекта полиции.
Создатели фильма уверяют, что речь не идет о римейке "Жандармов", хотя присутствие инспектора на улицах Сен-Тропе у многих вызовет ассоциации с Луи де Фюнесом.
Депардье и Клавье часто снимались вместе (фильмы "Астерикс и Обеликсе" и "Между ангелом и бесом"), а Пульворд впервые к ним присоединится, хотя с Депардье он раньше снимался.
Режиссером фильма станет Николя Бенаму, известный по фильмам "Superнянь", "Superнянь 2" и "Без тормозов".
Актер Жерар Депардье
15 февраля, 17:03
Депардье хочет снять фильм о Мордовии
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КультураКино и сериалыНовости культурыКиноЛуи де ФюнесЖерар Депардье
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