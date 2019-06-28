Экс-президент США Картер считает, что Трамп проиграл выборы в 2016 году

ВАШИНГТОН, 28 июн - РИА Новости. Экс-президент США Джимми Картер заявил, что американский лидер Дональд Трамп в действительности проиграл президентские выборы в 2016 году, а занять Белый дом ему помогли русские, передает издание Politico.
"Я считаю, что полноценное расследование показало бы, что Трамп в действительности не победил на выборах в 2016 году. Он проиграл выборы, и его привели к власти, потому что русские вмешались от его имени", - заявил 94-летний бывший американский президент.
После президентских выборов 2016 года в США Россию обвинили во вмешательстве в выборы. Москва неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в США, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы разных странах, заявил, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.