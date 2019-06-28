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РИА Новости

Экс-президент США Картер считает, что Трамп проиграл выборы в 2016 году

Вчера, 19:21
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© AP Photo / John AmisЭкс-президент США Джимми Картер
Экс-президент США Джимми Картер
© AP Photo / John Amis
Экс-президент США Джимми Картер. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 28 июн - РИА Новости. Экс-президент США Джимми Картер заявил, что американский лидер Дональд Трамп в действительности проиграл президентские выборы в 2016 году, а занять Белый дом ему помогли русские, передает издание Politico.
"Я считаю, что полноценное расследование показало бы, что Трамп в действительности не победил на выборах в 2016 году. Он проиграл выборы, и его привели к власти, потому что русские вмешались от его имени", - заявил 94-летний бывший американский президент.
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Вчера, 08:55
Трамп попросил Путина не вмешиваться в американские выборы
После президентских выборов 2016 года в США Россию обвинили во вмешательстве в выборы. Москва неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в США, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы разных странах, заявил, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.
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Дональд ТрампСШАВ мире
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