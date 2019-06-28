Рябков заявил о решении задачи поиска путей по острым проблемам вокруг СВПД

ВЕНА, 28 июн - РИА Новости. В Москве не считают возможным сейчас давать прогнозы о судьбе Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, на данном этапе задача нахождения путей для решения острых проблем соглашения решена, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Я не хотел бы сейчас давать прогнозы относительно того, что произойдёт в среднесрочной перспективе или дальше, слишком много факторов влияет на происходящее, много неизвестных",- сказал Рябков журналистам по итогам заседания комиссии по СВПД в Вене.