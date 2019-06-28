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РИА Новости

Рябков заявил о решении задачи поиска путей по острым проблемам вокруг СВПД

Вчера, 19:20
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. Архивное фото
ВЕНА, 28 июн - РИА Новости. В Москве не считают возможным сейчас давать прогнозы о судьбе Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, на данном этапе задача нахождения путей для решения острых проблем соглашения решена, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Я не хотел бы сейчас давать прогнозы относительно того, что произойдёт в среднесрочной перспективе или дальше, слишком много факторов влияет на происходящее, много неизвестных",- сказал Рябков журналистам по итогам заседания комиссии по СВПД в Вене.
"Но, по крайней мере, на ближайшее время текущая задача обеспечения сохранения СВПД и нахождения путей для решения наиболее острых проблем, связанных с его выполнением, эта задача решена, видимо, с оценкой удовлетворительно", - добавил он.
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
26 июня, 09:03
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Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД)МИД РФСергей РябковРоссияИранВ мире
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