РПЦ и Минтруд заключили соглашение о развитии добровольчества

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время встречи с председателем национального собрания Южной Кореи Мун Хи Саном в патриаршей и синодальной резиденции в Москве. 29 апреля 2019

МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Русская православная церковь и министерство труда и социальной защиты РФ заключили соглашение о сотрудничестве с целью развития добровольческого и сестринского служения, сообщает в пятницу синодальный отдел Московского патриархата по благотворительности.

Документ подписали патриарх Московский и всея Руси Кирилл и глава Минтруда Максим Топилин.

"Соглашение призвано содействовать развитию добровольчества, участию церковных волонтеров, сестер милосердия и сотрудников церковных социальных проектов в поддержке подопечных государственных социальных учреждений, в том числе психоневрологических интернатов. Документ предполагает развитие взаимодействия государства с социально ориентированными НКО, созданными при участии Церкви", - говорится в сообщении.

По данным синодального отдела, при участии Русской православной церкви в России организовано более 400 проектов помощи инвалидам, включая проекты сопровождаемого проживания. Работают более 300 сестричеств милосердия и более 800 добровольческих объединений и групп милосердия. Сестры милосердия и добровольцы в различных регионах России посещают интернаты, дома престарелых и другие государственные стационарные учреждения: они помогают подопечным в бытовых нуждах, организуют их досуг, обеспечивают уход за пожилыми людьми.

"Подписанное соглашение облегчит их работу в государственных стационарных учреждениях социального обслуживания", - отмечается в пресс-релизе.

Документ предусматривает также создание постоянно действующей комиссии между РПЦ и министерством. "Положительный опыт совместный работы предполагается распространять с помощью рекомендаций и методических материалов", - добавили в синодальном отделе.