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РИА Новости
Религия и мировоззрение

РПЦ и Минтруд заключили соглашение о развитии добровольчества

Вчера, 19:15
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл во время встречи с председателем национального собрания Южной Кореи Мун Хи Саном в патриаршей и синодальной резиденции в Москве. 29 апреля 2019
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время встречи с председателем национального собрания Южной Кореи Мун Хи Саном в патриаршей и синодальной резиденции в Москве. 29 апреля 2019
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Русская православная церковь и министерство труда и социальной защиты РФ заключили соглашение о сотрудничестве с целью развития добровольческого и сестринского служения, сообщает в пятницу синодальный отдел Московского патриархата по благотворительности.
Документ подписали патриарх Московский и всея Руси Кирилл и глава Минтруда Максим Топилин.
"Соглашение призвано содействовать развитию добровольчества, участию церковных волонтеров, сестер милосердия и сотрудников церковных социальных проектов в поддержке подопечных государственных социальных учреждений, в том числе психоневрологических интернатов. Документ предполагает развитие взаимодействия государства с социально ориентированными НКО, созданными при участии Церкви", - говорится в сообщении.
По данным синодального отдела, при участии Русской православной церкви в России организовано более 400 проектов помощи инвалидам, включая проекты сопровождаемого проживания. Работают более 300 сестричеств милосердия и более 800 добровольческих объединений и групп милосердия. Сестры милосердия и добровольцы в различных регионах России посещают интернаты, дома престарелых и другие государственные стационарные учреждения: они помогают подопечным в бытовых нуждах, организуют их досуг, обеспечивают уход за пожилыми людьми.
Храм Николая Чудотворца на Берсеневке в Москве. На втором плане слева - храм Христа Спасителя
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"Подписанное соглашение облегчит их работу в государственных стационарных учреждениях социального обслуживания", - отмечается в пресс-релизе.
Документ предусматривает также создание постоянно действующей комиссии между РПЦ и министерством. "Положительный опыт совместный работы предполагается распространять с помощью рекомендаций и методических материалов", - добавили в синодальном отделе.
Ранее в Церкви неоднократно высказывались в поддержку законопроекта о распределенной опеке, который даст возможность родственникам, благотворительным организациям и другим физическим и юридическим лицам, наряду с психоневрологическими интернатами, исполнять функции опекуна недееспособных или частично дееспособных граждан.
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Религия и мировоззрениеПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)Русская православная церковьМинистерство труда и социальной защиты РФМаксим ТопилинРоссияОбщество
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