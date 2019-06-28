РПЦ и Минтруд заключили соглашение о развитии добровольчества

МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Русская православная церковь и министерство труда и социальной защиты РФ заключили соглашение о сотрудничестве с целью развития добровольческого и сестринского служения, сообщает в пятницу синодальный отдел Московского патриархата по благотворительности.
Документ подписали патриарх Московский и всея Руси Кирилл и глава Минтруда Максим Топилин.
"Соглашение призвано содействовать развитию добровольчества, участию церковных волонтеров, сестер милосердия и сотрудников церковных социальных проектов в поддержке подопечных государственных социальных учреждений, в том числе психоневрологических интернатов. Документ предполагает развитие взаимодействия государства с социально ориентированными НКО, созданными при участии Церкви", - говорится в сообщении.
По данным синодального отдела, при участии Русской православной церкви в России организовано более 400 проектов помощи инвалидам, включая проекты сопровождаемого проживания. Работают более 300 сестричеств милосердия и более 800 добровольческих объединений и групп милосердия. Сестры милосердия и добровольцы в различных регионах России посещают интернаты, дома престарелых и другие государственные стационарные учреждения: они помогают подопечным в бытовых нуждах, организуют их досуг, обеспечивают уход за пожилыми людьми.
"Подписанное соглашение облегчит их работу в государственных стационарных учреждениях социального обслуживания", - отмечается в пресс-релизе.
Документ предусматривает также создание постоянно действующей комиссии между РПЦ и министерством. "Положительный опыт совместный работы предполагается распространять с помощью рекомендаций и методических материалов", - добавили в синодальном отделе.
Ранее в Церкви неоднократно высказывались в поддержку законопроекта о распределенной опеке, который даст возможность родственникам, благотворительным организациям и другим физическим и юридическим лицам, наряду с психоневрологическими интернатами, исполнять функции опекуна недееспособных или частично дееспособных граждан.