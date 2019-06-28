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РИА Новости

Источник: в Москве курьеры "Почты России" потеряли карты Сбербанка в парке

Вчера, 19:10
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкБанковская карта платежной системы MasterCard
Банковская карта платежной системы MasterCard
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Карты Сбербанка, найденные в московском парке, были утеряны курьерами "Почты России" при доставке в офис банка, утерянные карты не несут рисков компрометации персональных данных клиентов банка, стороны проводят служебное расследование инцидента, сообщил РИА Новости источник в Сбербанке.
"На видео, распространяемом в социальных сетях, действительно карты, принадлежащие Сбербанку. Карты были утеряны при доставке в банк курьерской службой "Почты России". В настоящее время все карты изъяты и находятся в банке. Сбербанк и "Почта России" проводят служебное расследование инцидента", - сообщил источник в банке.
Собеседник агентства отметил, что данные банковские карты не были активированы и в отсутствии пин-кодов представляли из себя просто пластик. "Их утеря не несет рисков компрометации персональных данных клиентов. Возможность получения доступа к счетам клиентов с помощью этих карт была исключена", - указал он.
В "Почте России" сообщили, что найденные пакеты с картами Сбербанка были похищены из автомобиля курьерской службы.
Ранее в пятницу в социальных сетях было распространено видео, на котором в Москве был обнаружен брошенный пакет с новыми эмитированными клиентам кредитными и дебетовыми картами Сбербанка.
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