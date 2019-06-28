В "Нафтогазе" прокомментировали предложение "Газпрома" по транзиту

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Глава "Нафтогаза" Юрий Витренко прокомментировал слова руководителя "Газпрома" Алексея Миллера о транзите российского газа.

Миллер ранее в пятницу заявил, что российская компания пока не получала от Украины официальных предложений заключить контракт на своп газа вместо транзитного соглашения. Он также отметил, что "поезд Киева ушел", так как европейское законодательство не позволяет "Нафтогазу" подписать новый контракт до прекращения предыдущего. Тем не менее, Москва готова продлить действующие договоренности в случае их целесообразности, подчеркнул Миллер.

Отвечая на вопрос об истечении сроков действующего контракта по транзиту, глава корпорации пошутил, что первого января будет Новый год, а, значит "будет весело".

В ответ Витренко обвинил "Газпром" в несоблюдении контрактных обязательств.

Он отметил , что российская компания должна поставлять Киеву пять миллиардов кубометров газа в год по цене на уровне немецкого рынка.

"Господин Миллер рассказывает о готовности вести переговоры о каких-то новых поставках по цене ниже цены в Германии. То есть "Газпром" не хочет поставлять газ по более высокой цене, а хочет по более низкой цене. Кто-то в это верит?" — написал глава "Нафтогаза" в фейсбуке.

Витренко также утверждает, что "Нафтогаз" в 2018 году в качестве альтернативы предлагал российской стороне замену транзита газа на своп.

На слова Миллера об "ушедшем поезде" он ответил, что для этого "необходимо, чтобы он когда-нибудь был".

Решение арбитража

Ранее Стокгольмский арбитраж обязал "Газпром" выплатить "Нафтогазу" более 2,5 миллиарда долларов в рамках спора компаний о контрактах на поставку и транзит газа. Российская компания обжаловала это решение, а также потребовала полной отмены "транзитного" решения.

Кроме того, "Газпром" обратился в арбитраж с иском о расторжении контрактов с "Нафтогазом", действующих до конца текущего года, а украинская компания в ответ потребовала пересмотреть тарифы на транзит с марта 2018 года.

Суд объединил иски "Газпрома" и "Нафтогаза" по расторжению контрактов и тарифу на транзит и назначил слушания по этому делу на апрель-май 2021 года.