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РИА Новости

В "Нафтогазе" прокомментировали предложение "Газпрома" по транзиту

Вчера, 19:00
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкТабличка на здании компании "Нафтогаз-Украина"
Табличка на здании компании Нафтогаз-Украина
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Глава "Нафтогаза" Юрий Витренко прокомментировал слова руководителя "Газпрома" Алексея Миллера о транзите российского газа.
Миллер ранее в пятницу заявил, что российская компания пока не получала от Украины официальных предложений заключить контракт на своп газа вместо транзитного соглашения. Он также отметил, что "поезд Киева ушел", так как европейское законодательство не позволяет "Нафтогазу" подписать новый контракт до прекращения предыдущего. Тем не менее, Москва готова продлить действующие договоренности в случае их целесообразности, подчеркнул Миллер.
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Москва готова продолжать транзит газа через Украину. Готов ли Киев?Глава Минэнерго Александр Новак обсудил с заместителем председателя Еврокомиссии Марошем Шефчовичем перспективы газового транзита через Украину. И, похоже, собеседники нашли общий язык. Осталось дождаться слова Киева. Пока там это слово произнести некому.
Отвечая на вопрос об истечении сроков действующего контракта по транзиту, глава корпорации пошутил, что первого января будет Новый год, а, значит "будет весело".
В ответ Витренко обвинил "Газпром" в несоблюдении контрактных обязательств.
Он отметил, что российская компания должна поставлять Киеву пять миллиардов кубометров газа в год по цене на уровне немецкого рынка.

"Господин Миллер рассказывает о готовности вести переговоры о каких-то новых поставках по цене ниже цены в Германии. То есть "Газпром" не хочет поставлять газ по более высокой цене, а хочет по более низкой цене. Кто-то в это верит?" — написал глава "Нафтогаза" в фейсбуке.

Витренко также утверждает, что "Нафтогаз" в 2018 году в качестве альтернативы предлагал российской стороне замену транзита газа на своп.
На слова Миллера об "ушедшем поезде" он ответил, что для этого "необходимо, чтобы он когда-нибудь был".
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Решение арбитража

Ранее Стокгольмский арбитраж обязал "Газпром" выплатить "Нафтогазу" более 2,5 миллиарда долларов в рамках спора компаний о контрактах на поставку и транзит газа. Российская компания обжаловала это решение, а также потребовала полной отмены "транзитного" решения.
Кроме того, "Газпром" обратился в арбитраж с иском о расторжении контрактов с "Нафтогазом", действующих до конца текущего года, а украинская компания в ответ потребовала пересмотреть тарифы на транзит с марта 2018 года.
Суд объединил иски "Газпрома" и "Нафтогаза" по расторжению контрактов и тарифу на транзит и назначил слушания по этому делу на апрель-май 2021 года.
Российские власти многократно подчеркивали готовность продлить соглашение по транзиту при соблюдении благоприятных коммерческих отношений.
Председатель Правления ПАО Газпром Алексей Миллер во время общего собрания акционеров ПАО Газпром в Санкт-Петербурге. 28 июня 2019
Вчера, 15:00
"Газпром" оценил шансы на переговоры с Украиной "с чистого листа"
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Юрий ВитренкоАлексей МиллерРоссияУкраинаЭкономика
Популярные комментарии
Вот именно хватит кормить русофобов, политика газпрома должна вестись в пользу народа России.
28 июня, 19:46
NNazemnov777
14921000
Думаю, что политика Газпрома в этом случае должна быть ясной и не ждать декабря и мольбы дать газа иначе замерзает народ от Украины, твердость самое то что надо проявить сейчас...
28 июня, 19:08
Alex Grosh
12110006
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