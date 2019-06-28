На участке голубой ветки московского метро не ходят поезда

МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Движение между станциями "Пионерская" и "Филевский парк" столичной подземки приостановлено из-за упавшего дерева, сообщает Мосметро в Twitter.

"На Филёвской линии метро между станциями "Пионерская" и "Филевский парк" на пути упало дерево. Пассажирам угрозы нет. Движение поездов на участке временно приостановлено", - говорится в сообщении.

Службы #мосметро уже на месте и работают над восстановлением движения на участке Филёвской линии. — Московское метро (@MetroOperativno) 28 июня 2019 г.

Как уточняется, временно нет движения поездов между станциями "Кунцевская" и "Багратионовская". Службы подземки работают над восстановлением движения.

Пассажиров в поездах между "Кунцевской" и "Багратионовской" нет, все доставлены до ближайших станций.