На участке голубой ветки московского метро не ходят поезда

МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Движение между станциями "Пионерская" и "Филевский парк" столичной подземки приостановлено из-за упавшего дерева, сообщает Мосметро в Twitter.
"На Филёвской линии метро между станциями "Пионерская" и "Филевский парк" на пути упало дерево. Пассажирам угрозы нет. Движение поездов на участке временно приостановлено", - говорится в сообщении.
Службы #мосметро уже на месте и работают над восстановлением движения на участке Филёвской линии.— Московское метро (@MetroOperativno) 28 июня 2019 г.
Как уточняется, временно нет движения поездов между станциями "Кунцевская" и "Багратионовская". Службы подземки работают над восстановлением движения.
Пассажиров в поездах между "Кунцевской" и "Багратионовской" нет, все доставлены до ближайших станций.
Ранее сообщалось, что синоптики объявили "желтый" уровень погодной опасности в Московской области до 28 июня из-за дождя с грозой и ветром.