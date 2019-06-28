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РИА Новости

На участке голубой ветки московского метро не ходят поезда

Вчера, 18:57
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкОбновленный поезд московского метро "Москва"
Обновленный поезд московского метро Москва
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Движение между станциями "Пионерская" и "Филевский парк" столичной подземки приостановлено из-за упавшего дерева, сообщает Мосметро в Twitter.
"На Филёвской линии метро между станциями "Пионерская" и "Филевский парк" на пути упало дерево. Пассажирам угрозы нет. Движение поездов на участке временно приостановлено", - говорится в сообщении.
Как уточняется, временно нет движения поездов между станциями "Кунцевская" и "Багратионовская". Службы подземки работают над восстановлением движения.
Пассажиров в поездах между "Кунцевской" и "Багратионовской" нет, все доставлены до ближайших станций.
Ранее сообщалось, что синоптики объявили "желтый" уровень погодной опасности в Московской области до 28 июня из-за дождя с грозой и ветром.
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МоскваМосковский метрополитенПроисшествия
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