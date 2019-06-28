Тамбовским многодетным семьям добавили льготы по оплате вывоза мусора

ТАМБОВ, 28 июн - РИА Новости. Тамбовская областная дума приняла в двух чтениях подготовленный по поручению губернатора региона Александра Никитина закон, который увеличивает компенсацию оплаты за вывоз мусора многодетным семьям региона с 30 до 70 процентов, сообщил в пятницу РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.

По его словам, поручение помочь многодетным семьям, у которых из-за перехода на новую форму обращения с твердыми коммунальными отходами в этом году увеличились расходы, Никитин дал в своем ежегодном выступлении перед депутатами областной думы в апреле этого года. Документ был разработан правовым департаментом аппарата главы администрации и областным управлением социальной защиты и семейной политики.

"Увеличение многодетным семьям компенсации за услугу "обращение с ТКО" с 30 до 70 процентов обусловлено изменением порядка расчета оплаты данной услуги. В регионе с начала года определен единый оператор по вывозу мусора, а услуга выведена в разряд коммунальных и теперь рассчитывается, исходя из количества проживающих в жилом помещении людей. В результате средний размер платы многодетной семьи за обращение с ТКО увеличился с 259 рублей до 431 рубля, что стало слишком тяжелой ношей для этой категории плательщиков. После принятия этого закона средний размер компенсации на одну семью вырастет до 302 рублей в месяц", - сказал представитель пресс-службы.