Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-28T18:55Z
https://ria.ru/20190628/1556028018.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155534/40/1555344086_0:0:3087:1736_1036x0_80_0_0_907ca21d0bdc3cf064b6e14a0c91f64d.jpg
РИА Новости
Тамбовская область

Тамбовским многодетным семьям добавили льготы по оплате вывоза мусора

Вчера, 18:55
31
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкЖенщина гуляет с детьми в парке
Женщина гуляет с детьми в парке
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
ТАМБОВ, 28 июн - РИА Новости. Тамбовская областная дума приняла в двух чтениях подготовленный по поручению губернатора региона Александра Никитина закон, который увеличивает компенсацию оплаты за вывоз мусора многодетным семьям региона с 30 до 70 процентов, сообщил в пятницу РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.
По его словам, поручение помочь многодетным семьям, у которых из-за перехода на новую форму обращения с твердыми коммунальными отходами в этом году увеличились расходы, Никитин дал в своем ежегодном выступлении перед депутатами областной думы в апреле этого года. Документ был разработан правовым департаментом аппарата главы администрации и областным управлением социальной защиты и семейной политики.
"Увеличение многодетным семьям компенсации за услугу "обращение с ТКО" с 30 до 70 процентов обусловлено изменением порядка расчета оплаты данной услуги. В регионе с начала года определен единый оператор по вывозу мусора, а услуга выведена в разряд коммунальных и теперь рассчитывается, исходя из количества проживающих в жилом помещении людей. В результате средний размер платы многодетной семьи за обращение с ТКО увеличился с 259 рублей до 431 рубля, что стало слишком тяжелой ношей для этой категории плательщиков. После принятия этого закона средний размер компенсации на одну семью вырастет до 302 рублей в месяц", - сказал представитель пресс-службы.
Он уточнил, что в 2019 году из бюджета Тамбовской области на данные цели будет выделено чуть более 19 миллионов рублей.
Женщина с ребенком держат макет дома
26 июня, 13:14
Совфед одобрил закон о компенсации ипотеки для многодетных семей
000000
Обсудить 0
Тамбовская областьОбщество
Рекомендуем
Мусорный контейнер
В Тамбове в тестовом режиме приступили к раздельному сбору мусора
РИА
Новости
Логотип МИА Россия сегодня
Три автора МИА "Россия сегодня" победили в конкурсе Союза журналистов
Губернатор Рязанской области Николай Любимов на стенде МИА Россия сегодня на Российском инвестиционном форуме в Сочи
Губернатор Рязанской области призвал к эффективной реализации нацпроектов
Премия World Luxury SPA & Restaurant Awards
Премии лучшим ресторанам и спа в классе "люкс" вручат в Санкт-Петербурге
Лента
новостей
Пассажир в автобусе пользуется смартфоном
Муниципалитеты Липецкой области получили 27 новых пассажирских автобусов
Тульские власти создадут Команду развития
Тульские власти создадут "Команду развития"
Москва представит более 40 новейших разработок на "Иннопроме 2019"
Часы с тремя часовыми поясами в технополисе Москва
Китайский технопарк "Конфуций" может быть создан в ОЭЗ "Технополис "Москва"
Игра на фортепиано. Архивное фото
В подмосковном Новом Иерусалиме откроют open air классической музыки
Логотип премии Инновация
В Нижнем Новгороде наградят лучших современных российских художников
Гуанчжоу, Китай
Международную выставку МСП в Гуанчжоу посетили 245 тысяч человек
Калужский "Тайфун" выпустил сотую машину, входящую в береговой комплекс ВМФ
Здание Центрального банка РФ
"Ъ": НПФ и ЦБ обсуждают возможность приостановки переходной кампании
Китайские военные
В Китае пройдут четыре этапа армейских международных игр
Здание конгресс-центра особой экономической зоны (ОЭЗ) Дубна
В подмосковной ОЭЗ "Дубна" открыли два предприятия
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:46Турция ожидает поставок из США самолетов F-35, заявил Эрдоган
11:44Конте прокомментировал слова Путина о либерализме
11:38Москвичей предупредили об усилении ветра в ближайшие часы
11:38Путин рассказал о выборе, который стоит перед Евросоюзом
11:36Трамп отказался сообщить, как США ответят на нарушения Ираном СВПД
11:35В Сирию за сутки вернулись более 1,8 тысячи беженцев
11:34Трамп рассказал о пяти стратегиях по Венесуэле
11:33Кузбасс готов принять на отдых 140 детей из подтопленного Приангарья
11:32В Сети отреагировали на слова о позоре украинской дипломатии из-за Климкина
11:32Путин: приверженцы либеральной идеи навязывают свою позицию большинству
11:31В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии
11:30Силовики 28 раз за сутки нарушили перемирие в Донбассе, заявили в ДНР
11:28Вопрос с поставками С-400 решен окончательно, заявил Эрдоган
11:28Путин объяснил, зачем провел встречу с Терезой Мэй
11:25Правительство выделит средства пострадавшей от паводка Иркутской области
11:25Лидеры G20 пообещали бороться с проблемами старения
11:23Эрдоган не виноват в ситуации с покупкой С-400, заявил Трамп
11:22Россия будет зеркально действовать на международной арене, заявил Путин
11:22Ряд стран G20 выразили озабоченность ситуацией на Ближнем Востоке
11:19Путин прокомментировал вопрос о приезде мировых лидеров на юбилей Победы
Лента новостейМолния