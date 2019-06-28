В Тамбове в тестовом режиме приступили к раздельному сбору мусора

ТАМБОВ, 28 июн - РИА Новости. На улицах Тамбова появилось около сотни специальных контейнеров для сбора пластиковой тары, устанавливаемых в рамках соглашения об организации обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Тамбовской области, заключенного между АО "ТСК" и региональным управлением ТЭК и ЖКХ, сообщил в пятницу РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.

По его словам, проект реализует тамбовское ООО "Трансформатор продаж", которое позиционируется под брендом "ЭкоРус", при поддержке регионального оператора по обращению с ТКО - АО "Тамбовская сетевая компания". В перспективе на территории региона должны появиться отдельные контейнеры для стекла и бумаги.

"Вопрос раздельного сбора ТКО – это та проблема, которую нужно решать с учетом баланса интересов всех участников процесса. Эта деятельность не должна привести в конечном итоге к отрицательному результату, как с точки зрения тарифной нагрузки на потребителей, так и с точки зрения эффективности средств, затрачиваемых на реализацию проекта: технических (отдельных контейнеров, автотранспорта), финансовых и организационных. Поэтому внедрение системы раздельного сбора ТКО, как механизма снижения негативного воздействия на окружающую среду, проходит поэтапно, с постоянной корректировкой процесса", - приводит пресс-служба слова начальника регионального управления ТЭК и ЖКХ Светланы Григорьевой.

Как отметила Григорьева, по результатам работы за месяц возможно будет оценить все параметры: объемы собираемой пластиковой тары, места эффективного сбора, необходимость дополнительных контейнеров и затраты на транспортирование с целью формирования дальнейшего плана действий применительно к особенностям области.