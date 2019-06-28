Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-28T18:54Z
https://ria.ru/20190628/1556027988.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/152699/89/1526998967_0:139:3147:1909_1036x0_80_0_0_4b0b8721acf94a45e090f58224aa5ef8.jpg
РИА Новости
Тамбовская область

В Тамбове в тестовом режиме приступили к раздельному сбору мусора

Вчера, 18:54
32
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкМусорный контейнер
Мусорный контейнер
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
ТАМБОВ, 28 июн - РИА Новости. На улицах Тамбова появилось около сотни специальных контейнеров для сбора пластиковой тары, устанавливаемых в рамках соглашения об организации обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Тамбовской области, заключенного между АО "ТСК" и региональным управлением ТЭК и ЖКХ, сообщил в пятницу РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.
По его словам, проект реализует тамбовское ООО "Трансформатор продаж", которое позиционируется под брендом "ЭкоРус", при поддержке регионального оператора по обращению с ТКО - АО "Тамбовская сетевая компания". В перспективе на территории региона должны появиться отдельные контейнеры для стекла и бумаги.
"Вопрос раздельного сбора ТКО – это та проблема, которую нужно решать с учетом баланса интересов всех участников процесса. Эта деятельность не должна привести в конечном итоге к отрицательному результату, как с точки зрения тарифной нагрузки на потребителей, так и с точки зрения эффективности средств, затрачиваемых на реализацию проекта: технических (отдельных контейнеров, автотранспорта), финансовых и организационных. Поэтому внедрение системы раздельного сбора ТКО, как механизма снижения негативного воздействия на окружающую среду, проходит поэтапно, с постоянной корректировкой процесса", - приводит пресс-служба слова начальника регионального управления ТЭК и ЖКХ Светланы Григорьевой.
Как отметила Григорьева, по результатам работы за месяц возможно будет оценить все параметры: объемы собираемой пластиковой тары, места эффективного сбора, необходимость дополнительных контейнеров и затраты на транспортирование с целью формирования дальнейшего плана действий применительно к особенностям области.
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев
24 июня, 14:28
Куйвашев потребовал от регоператоров бесперебойной работы с ТКО
В пресс-службе добавили, что в ближайшее время на улицах Тамбова появится 170 контейнеров для пластика. Уже в августе регоператор подведёт первые итоги эксперимента и наметит план дальнейших действий по внедрению системы раздельного сбора ТКО.
200000
Обсудить 0
Тамбовская областьЭкономика
Рекомендуем
Женщина гуляет с детьми в парке
Тамбовским многодетным семьям добавили льготы по оплате вывоза мусора
РИА
Новости
Здание конгресс-центра особой экономической зоны (ОЭЗ) Дубна
В подмосковной ОЭЗ "Дубна" открыли два предприятия
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
Россия призвала обеспечить Ирану "нормальные" возможности для торговли
Мужчина у прилавка с сыром в супермаркете
Восход "Меркурия": в России ожидается сырный кризис
Лента
новостей
Логотип МИА Россия сегодня
Три автора МИА "Россия сегодня" победили в конкурсе Союза журналистов
Премия World Luxury SPA & Restaurant Awards
Премии лучшим ресторанам и спа в классе "люкс" вручат в Санкт-Петербурге
Пассажир в автобусе пользуется смартфоном
Муниципалитеты Липецкой области получили 27 новых пассажирских автобусов
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин
Нижегородская область намерена наращивать поддержку сельхозпроизводителей
Тульские власти создадут Команду развития
Тульские власти создадут "Команду развития"
Сергей Рябков
Рябков рассказал о российско-иранской схеме "нефть в обмен на товары"
Часы с тремя часовыми поясами в технополисе Москва
Китайский технопарк "Конфуций" может быть создан в ОЭЗ "Технополис "Москва"
Москва представит более 40 новейших разработок на "Иннопроме 2019"
Игра на фортепиано. Архивное фото
В подмосковном Новом Иерусалиме откроют open air классической музыки
Председатель Правления ПАО Газпром Алексей Миллер во время общего собрания акционеров ПАО Газпром в Санкт-Петербурге. 28 июня 2019
"Газпром" не может брать на себя часть затрат регионов, заявил Миллер
Логотип премии Инновация
В Нижнем Новгороде наградят лучших современных российских художников
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:46Турция ожидает поставок из США самолетов F-35, заявил Эрдоган
11:44Конте прокомментировал слова Путина о либерализме
11:38Москвичей предупредили об усилении ветра в ближайшие часы
11:38Путин рассказал о выборе, который стоит перед Евросоюзом
11:36Трамп отказался сообщить, как США ответят на нарушения Ираном СВПД
11:35В Сирию за сутки вернулись более 1,8 тысячи беженцев
11:34Трамп рассказал о пяти стратегиях по Венесуэле
11:33Кузбасс готов принять на отдых 140 детей из подтопленного Приангарья
11:32В Сети отреагировали на слова о позоре украинской дипломатии из-за Климкина
11:32Путин: приверженцы либеральной идеи навязывают свою позицию большинству
11:31В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии
11:30Силовики 28 раз за сутки нарушили перемирие в Донбассе, заявили в ДНР
11:28Вопрос с поставками С-400 решен окончательно, заявил Эрдоган
11:28Путин объяснил, зачем провел встречу с Терезой Мэй
11:25Правительство выделит средства пострадавшей от паводка Иркутской области
11:25Лидеры G20 пообещали бороться с проблемами старения
11:23Эрдоган не виноват в ситуации с покупкой С-400, заявил Трамп
11:22Россия будет зеркально действовать на международной арене, заявил Путин
11:22Ряд стран G20 выразили озабоченность ситуацией на Ближнем Востоке
11:19Путин прокомментировал вопрос о приезде мировых лидеров на юбилей Победы
Лента новостейМолния