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РИА Новости

Участники СВПД должны нести ответственность за Иран, заявил Рябков

Вчера, 18:53
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков проводит брифинг по тематике Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков проводит брифинг по тематике Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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ВЕНА, 28 июн - РИА Новости. Все остающиеся участники Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе должны нести коллективную ответственность за выполнение соглашения в условиях, когда США резко усиливают санкционный прессинг на Иран, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"В условиях, когда американцы восстановили не просто в полном объёме все свои санкции, существовавшие до заключения договорённости СВПД, но и в последнее время резко усилили санкционный прессинг и на Иран, и на все страны, сотрудничающие с Ираном, очень важно было бы добиться того, чтобы совместная комиссия и оставшиеся в СВПД участники этой договорённости несли солидарную, коллективную ответственность за реализацию проектов, без которых полное выполнение СВПД просто невозможно", - сказал Рябков журналистам по итогам заседания комиссии по СВПД в Вене.
По его словам, это "и перестройка тяжеловодного реактора в Араке, это и реконфигурация каскадов обогатительных центрифуг на объекте в Фордо, чем, в частности довольно эффективно и успешно занимается Россия, и целый ряд других аспектов выполнения СВПД".
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