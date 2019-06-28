Участники СВПД должны нести ответственность за Иран, заявил Рябков

"В условиях, когда американцы восстановили не просто в полном объёме все свои санкции, существовавшие до заключения договорённости СВПД, но и в последнее время резко усилили санкционный прессинг и на Иран, и на все страны, сотрудничающие с Ираном, очень важно было бы добиться того, чтобы совместная комиссия и оставшиеся в СВПД участники этой договорённости несли солидарную, коллективную ответственность за реализацию проектов, без которых полное выполнение СВПД просто невозможно", - сказал Рябков журналистам по итогам заседания комиссии по СВПД в Вене.