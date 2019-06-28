Россия призвала членов СВПД защитить Иран от санкций США

"Мы настоятельно призвали всех коллег воспринять все это как наше общее дело. Мы должны создать своего рода защитную стену от негативного воздействия американских санкций, от этого разрушительного американского излучения, которое буквально каждую неделю дает о себе знать и продолжается и по сей день. Видимо, мы с этим будем иметь дело дальше", - сказал Рябков журналистам по итогам заседания комиссии по СВПД в Вене.