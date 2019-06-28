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РИА Новости

Россия призвала членов СВПД защитить Иран от санкций США

Вчера, 18:52
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков во время международного форума "Примаковские чтения"
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков во время международного форума Примаковские чтения
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ВЕНА, 28 июн - РИА Новости. РФ настоятельно призывает всех остающихся в Совместном всеобъемлющем плане действий по иранской ядерной программе (СВПД) создать "защитную стену" для Ирана от негативного воздействия американских санкций, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Мы настоятельно призвали всех коллег воспринять все это как наше общее дело. Мы должны создать своего рода защитную стену от негативного воздействия американских санкций, от этого разрушительного американского излучения, которое буквально каждую неделю дает о себе знать и продолжается и по сей день. Видимо, мы с этим будем иметь дело дальше", - сказал Рябков журналистам по итогам заседания комиссии по СВПД в Вене.
Штаб-квартира МАГАТЭ в Вене
5 июня 2018, 10:29
"Наиболее негативный сценарий". Эксперт о развитии ядерной программы ИранаИран заявил, что намерен сообщить МАГАТЭ об увеличении мощностей по обогащению урана в стране. Возможен ли какой-то компромисс в этой ситуации, в эфире радио Sputnik предположил эксперт Борис Долгов.
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Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД)СанкцииМИД РФИранСШАПолитика
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