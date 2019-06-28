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РИА Новости

В Москве сотрудники ЦОДД помогли задержать угонщика автомобиля

Вчера, 18:50
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваАвтомобиль Дорожного патруля ЦОДД на месте дорожно-транспортного происшествия
Автомобиль Дорожного патруля ЦОДД на месте дорожно-транспортного происшествия
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Сотрудники Центра организации дорожного движения помогли задержать угонщика автомобиля в Москве, сообщает пресс-служба ЦОДД.
"Хотели помочь поменять колесо, а помогли задержать вора. Так провел ночное дежурство один из экипажей "Дорожного патруля",- говорится в сообщении ЦОДД на странице Facebook.
Отмечается, что сотрудники приехали на Волоколамское шоссе помочь поменять колесо. Но по мнению сотрудников, водитель нервничал, в машине не ориентировался, а потом решил сбежать.
"Дальше как в кино: прибытие полиции, задержание и неожиданная развязка. Оказалось, автомобиль несколько часов назад был угнан. Итог: преступник в полиции, владелец авто найден, а "Дорожному патрулю" (уже в который раз) наш почет и уважение", - добавляют в ЦОДД.
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Центр организации дорожного движения (ЦОДД)МоскваПроисшествия
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