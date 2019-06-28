В Москве сотрудники ЦОДД помогли задержать угонщика автомобиля

"Хотели помочь поменять колесо, а помогли задержать вора. Так провел ночное дежурство один из экипажей "Дорожного патруля",- говорится в сообщении ЦОДД на странице Facebook.

Отмечается, что сотрудники приехали на Волоколамское шоссе помочь поменять колесо. Но по мнению сотрудников, водитель нервничал, в машине не ориентировался, а потом решил сбежать.

"Дальше как в кино: прибытие полиции, задержание и неожиданная развязка. Оказалось, автомобиль несколько часов назад был угнан. Итог: преступник в полиции, владелец авто найден, а "Дорожному патрулю" (уже в который раз) наш почет и уважение", - добавляют в ЦОДД.