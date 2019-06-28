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РИА Новости
Попытка госпереворота в Венесуэле

США ввели санкции против сына Мадуро

Вчера, 18:49
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© РИА Новости / СтрингерПрезидент Венесуэлы Николас Мадуро
Президент Венесуэлы Николас Мадуро
© РИА Новости / Стрингер
Президент Венесуэлы Николас Мадуро. Архивное фото
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Минфин США ввел санкции против Николаса Эрнесто Мадуро Гуэрра - сына президента Венесуэлы Николаса Мадуро.
Соответствующий документ опубликован в пятницу на сайте американского министерства финансов.
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Вот, госпереворот… В Венесуэле раскрыли очередной заговор Заговорщики планировали захватить военные склады, затем военный аэропорт, потом устранить главу государства и освободить из тюрьмы отставного генерала Рауля Бадуэля. Но пугаться нет причины, при Мадуро есть мужчины.
"Сегодня Офис по контролю над иностранными активами при министерстве финансов (OFAC) министерства финансов США ввел санкции против сына лидера нелегитимного режима Венесуэлы Николаса Мадуро, в отношении которого ранее были введены санкции 31 июля 2017 года. Это действие, предпринятое в соответствии с приказом 13692, направлено против Николаса "Николасито" Эрнесто Мадуро Гуэрра, поскольку он является членом нелегитимного Национального учредительного собрания", - говорится в документе.
В 2017 году сын Мадуро был избран членом Национального учредительного собрания.
В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании главы оппозиционного парламента Хуана Гуаидо временным президентом. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.
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Попытка госпереворота в ВенесуэлеНиколас МадуроВенесуэлаСШАЭкономика
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