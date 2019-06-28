США ввели санкции против сына Мадуро

МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Минфин США ввел санкции против Николаса Эрнесто Мадуро Гуэрра - сына президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Соответствующий документ опубликован в пятницу на сайте американского министерства финансов.

"Сегодня Офис по контролю над иностранными активами при министерстве финансов (OFAC) министерства финансов США ввел санкции против сына лидера нелегитимного режима Венесуэлы Николаса Мадуро, в отношении которого ранее были введены санкции 31 июля 2017 года. Это действие, предпринятое в соответствии с приказом 13692, направлено против Николаса "Николасито" Эрнесто Мадуро Гуэрра, поскольку он является членом нелегитимного Национального учредительного собрания", - говорится в документе.

В 2017 году сын Мадуро был избран членом Национального учредительного собрания.