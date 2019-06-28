Рябков рассказал об атмосфере на заседании комиссии по СВПД в Вене

ВЕНА, 28 июн - РИА Новости. Атмосфера на встрече заседании комиссии по Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе (СВПД) в Вене была конструктивной и деловой, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Атмосфера была деловой, работали очень сфокусированно. Прошли всю повестку дня, она включала элементы общей оценки происходящего. Ситуация имеет разные грани, в последние недели очень осложнилась в силу деструктивной линии, которую проводят США в регионе Персидского залива с фокусом на Иран", - сказал Рябков журналистам по итогам заседания комиссии по СВПД в Вене.