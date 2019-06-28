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РИА Новости

Глава МВД Грузии заявил, что Гаврилова не пустят в страну

Вчера, 18:43
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкСергей Гаврилов
Сергей Гаврилов
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
ТБИЛИСИ, 28 июн - РИА Новости. Министр внутренних дел Грузии Георгий Гахария заявил, что президента Межпарламентской ассоциации православия и депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова, который ранее выразил желание снова посетить страну, не пропустят на границе.
"Мы его не впустим в страну", - заявил он журналистам после заседания правительства в пятницу.
Ранее Гаврилов, который подвергся нападению в Грузии, не исключил возможности посетить эту страну вновь, но в личных целях, чтобы опробовать недавно принятый нижней палатой парламента закон "О паломничестве".
Инцидент с Гавриловым привел к массовым протестам и росту напряжения в отношениях России с Грузией. Поводом для недовольства грузинской оппозиции стало то, что 20 июня во время сессии Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) в Тбилиси Гаврилов на правах президента этой организации занял кресло главы парламента Грузии. Оппозиционеры после этого покинули зал, заседание прервалось, а затем парламент захватили радикалы. Как заявлял Гаврилов РИА Новости, ворвавшиеся в здание люди облили его водой и пытались отнять документы.
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Тбилиси захлестнули акции протеста, в ходе которых митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии МАП. Спецназ разогнал митинг, но на следующий день протесты продолжились. Пострадали 240 человек, более 300 были задержаны.
На фоне этих событий президент России Владимир Путин подписал указ, запретивший российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля и рекомендовавший туристическим операторам и агентам не продавать путевки в эту страну. Между тем, по данным грузинской статистики, в прошлый году каждый пятый турист в Грузии (21%) был из России
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МВД ГрузииГосдума РФСергей ГавриловРоссияГрузияВ мире
Популярные комментарии
Думаю, что его раньше не нужно было пускать, тогда бы полиция не стреляла резиновыми пулями по своему горячему народу, который использовала проамериканская оппозиция...
28 июня, 19:02
Alex Grosh
630037
Надоел этот Гаврилов...
28 июня, 19:11
рвроссийский военный
420008
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