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РИА Новости

Суд отправил топ-менеджера "Рольфа" под домашний арест

Вчера, 18:32
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЭкс-директор департамента развития бизнеса автодилера "Рольф" Анатолий Кайро в Басманном суде. 28 июня 2019
Экс-директор департамента развития бизнеса автодилера Рольф Анатолий Кайро в Басманном суде. 28 июня 2019
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Экс-директор департамента развития бизнеса автодилера "Рольф" Анатолий Кайро в Басманном суде. 28 июня 2019
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Басманный суд Москвы санкционировал домашний арест директора департамента развития бизнеса "Рольфа" Анатолия Кайро по делу о выводе средств за рубеж, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Суд считает, что ходатайство следствия о домашнем аресте подлежит удовлетворению", — сказала судья Наталия Дударь. Кайро обвиняется по пунктам "а" и "б" части 3 статьи 193.1 УК РФ о совершении валютных операций с использованием подложных документов.
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Срок домашнего ареста Кайро установлен до 25 августа.
Гражданин Украины Кайро, который был задержан в пятницу и, по данным следствия, в 2014 году участвовал в реализации преступной схемы, организованной основателем "Рольфа" Сергеем Петровым, вину не признал. Его защита настаивала, что вменяемая топ-менеджеру статья является "предпринимательской" и арест по ней запрещён. "Просто берут коммерческую сделку и говорят: "А надо было дешевле". Считаем ходатайство следствия об избрании меры пресечения незаконным и необоснованным", — сказал адвокат Антон Гусев. Защита предложила суду залог в 20 миллионов рублей.
Следователь СК РФ Юрий Скирденко считает, что "купля-продажа акций не является предпринимательской деятельностью", а "речь идёт о переводе денежных средств по подложным документам без указания цели и оснований". Прокурор с ним был солидарен.
Дударь, несмотря на доводы защиты о "предпринимательской" статье обвиняемого, посчитала случай Кайро "исключительным", поскольку у фигуранта нет гражданства РФ и постоянного места жительства. При этом адвокаты утверждали, что у Кайро в России есть квартира в собственности и вид на жительство до 2021 года.
Оперативным сопровождением уголовного дела занимается 4-я служба управления "К" ФСБ России. По словам защиты, в материалах дела есть "рапорт оперативного сотрудника, который указывает, что сумма сделки по покупке акций должна была составлять всего 200 миллионов" рублей, а не около 4 миллиардов.
Также фигурантами дела являются бывший гендиректор "Рольфа" Татьяна Луковецкая, гендиректор кипрской "Панабел Лимитед" по фамилии Кафкалия и основатель "Рольфа" Петров, которого следствие считает организатором вывода средств за рубеж.
27 июня, 16:09
В Госдуме прокомментировали политическую деятельность основателя "Рольфа"
Следственный комитет России в четверг сообщил, что возбудил против основателя крупнейшего российского автодилерского холдинга "Рольф" Сергея Петрова и ряда других руководителей компании уголовное дело о выводе средств по подложным документам. В офисах "Рольфа" и дома у фигурантов прошли обыски. Следствие полагает, что Петров вывел за рубеж и присвоил себе 4 миллиарда рублей, продав "Рольфу" по "многократно завышенной" цене акции компании "Рольф Эстейт". Петров заявил газете "Ведомости", что не планирует возвращаться в Россию.
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Дело руководства "Рольфа"РольфПроисшествия
Популярные комментарии
Как топ-менеджер так домашний арест, как Вася из соседнего подъезда - так СИЗО!
28 июня, 19:06
VVlad128rr51
1100001
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