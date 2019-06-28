В Кузбассе будут судить курсантов ФСИН, обвиняемых в попытке убийства

По версии следствия, в декабре 2017 года трое подсудимых решили убить однокурсницу, чтобы не платить за ранее взятый для них кредит. В прокуратуре сообщили, что потерпевшая оформила кредит на 267 тысяч рублей в июле 2017 и передала деньги знакомому, который подобрал соучастников и склонил их к совершению убийства, разработал план и распределил роли. В прокуратуре уточнили, что под надуманным предлогом курсанты вызвали потерпевшую из дома, проникли в ее квартиру, а когда она вернулась, попытались убить ее. Полагая, что девушка умерла, подсудимые покинули квартиру.