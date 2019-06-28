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РИА Новости

В Кузбассе будут судить курсантов ФСИН, обвиняемых в попытке убийства

Вчера, 18:25
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КЕМЕРОВО, 28 июн – РИА Новости. Судебное заседание по делу трех курсантов новокузнецкого ФСИН, обвиняемых в попытке убить однокурсницу, чтобы не платить взятый ею для них кредит, состоится 16 июля, сообщили РИА Новости в пресс-службе прокуратуры по Кемеровской области.
Ранее сообщалось, что Центральный районный суд города Новокузнецка с участием шести присяжных заседателей вынес обвинительный вердикт трем курсантам ФСИН, обвиняемым в покушении на убийство из корыстных побуждений. Все трое вину не признали, предполагаемый организатор убийства категорически отрицал свою причастность.
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"(Следующее заседание пройдет – ред.) 16 июля", – сообщили в пресс-службе.
В следующем судебном заседании сторона обвинения предложит суду свое мнение по квалификации действий подсудимых и мере их наказания.
По версии следствия, в декабре 2017 года трое подсудимых решили убить однокурсницу, чтобы не платить за ранее взятый для них кредит. В прокуратуре сообщили, что потерпевшая оформила кредит на 267 тысяч рублей в июле 2017 и передала деньги знакомому, который подобрал соучастников и склонил их к совершению убийства, разработал план и распределил роли. В прокуратуре уточнили, что под надуманным предлогом курсанты вызвали потерпевшую из дома, проникли в ее квартиру, а когда она вернулась, попытались убить ее. Полагая, что девушка умерла, подсудимые покинули квартиру.
Утром в институте обеспокоились отсутствием курсантки, стали ее искать и нашли дома живой. Девушку доставили в больницу, где ей оказали помощь.
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