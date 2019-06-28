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РИА Новости
Саммит G20 в Осаке

Трамп стал свободнее в диалоге с Россией, считает эксперт

Вчера, 18:21
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПрезидент США Дональд Трамп во время беседы с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита "Группы двадцати" в Осаке. 28 июня 2019
Президент США Дональд Трамп во время беседы с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита Группы двадцати в Осаке. 28 июня 2019
© РИА Новости / Илья Питалев
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Президент США Дональд Трамп во время беседы с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита "Группы двадцати" в Осаке. 28 июня 2019
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп на встрече с российским лидером Владимиром Путиным в Японии показал, что чувствует себя более свободным в диалоге с Россией, это может создать благоприятные условия для дальнейшего развития российско-американского взаимодействия, считает эксперт клуба "Валдай", заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов.
Встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа прошла в пятницу на полях саммита G20 в японской Осаке. Ранее Белый дом сообщил, что президенты РФ и США на встрече на полях саммита G20 в японской Осаке обсудили Иран, Сирию, Венесуэлу и Украину. Встреча Путина и Трампа продлилась почти полтора часа. Как отметил глава МИД РФ Сергей Лавров, было подтверждено и даже инициировано желание обсуждать широкий спектр проблем от экономики до стратегической стабильности.

Признаки уверенности

По мнению Суслова, сам факт проведения встречи Путина и Трампа говорит о том, что после публикации доклада спецпрокурора Роберта Мюллера, который не нашел доказательств сговора между Трампом и Кремлем, "администрация Трампа подходит более свободно к диалогу с Россией и в большей степени чувствует, что у нее развязаны руки для проведения такого диалога". По его словам, о большей свободе Трампа в диалоге с Россией можно судить "по некоторым символам".
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"В самом начале встречи Трамп даже пошутил о теме российского вмешательства и вместе с Путиным посмеялся над темой российского вмешательства, несмотря на то, что очевидно, многие его оппоненты, практически все его оппоненты в США, именно на это и отреагировали крайне негативно и должны были отреагировать негативно. Но Трамп осознанно дал основание своим оппонентам еще раз обвинить его в том, что он несерьёзно подходит к теме российского вмешательства. Это свидетельствует, что он чувствует себя более уверенно", - заявил эксперт в комментарии РИА Новости.
После президентских выборов 2016 года в США Россию обвинили во вмешательстве в выборы. Москва неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в США, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы разных странах, заявил, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.
Другим моментом, показавшим возросшую уверенность, эксперт назвал то, что Трамп отказался рассказывать о темах переговоров журналистам, хотя ряд демократов в США требовали полные стенограммы предыдущих встреч Путина и Трампа. "Это подчеркивает, что в новых, чуть более благоприятных для него внутриполитических условиях, он готов, он чувствуют себя более свободно, и это создает благоприятные предпосылки для дальнейшего российско-американского диалога", - пояснил Суслов.

Контролируемая конфронтация

Суслов также позитивно оценил то, что встреча сама по себе состоялась. А то, что стороны договорились продолжать диалог, по его словам, показывает, что "как минимум, отношения будут оставаться в рамках управляемой конфронтации и не перейдут в неконтролируемую стадию".
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Джабаров: надежды противников улучшения отношений США и РФ не оправдались В японской Осаке на полях саммита G20 прошла встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Сенатор Владимир Джабаров в эфире радио Sputnik назвал эту встречу "шагом вперед".
"Крайне важно, что президенты договорились продолжать диалог о новых моделях контроля над вооружениями и стратегической стабильности. Это действительно соответствует меняющейся обстановке, потому что укреплять международную стратегическую стабильность по-старому невозможно в силу геополитических и технологических изменений, которые происходят в мире", - продолжил эксперт.
Он пояснил, что двусторонние российско-американские режимы ограничения стратегических ядерных вооружений уже невозможны, потому что стратегическая стабильность стала многополярной, происходит переплетений ядерных и неядерных стратегических вооружений.
Говоря о региональных проблемах, которые обсудили президенты, собеседник агентства отметил, что "здесь вряд ли можно ожидать каких-то серьезных подвижек в силу противоположных интересов сторон, но, опять-таки, ради избежания неконтролируемой эскалации необходимо держать руку на пульсе и обсуждать данные ситуации".

Фактор Китая

Наконец, Суслов обратил внимание на то, что на встрече обсуждали также и Китай, с которым у США в последние годы сложные отношения.
"Интересно, что американская сторона подняла тему Китая. Это в очередной раз подчеркивает, что администрация Трампа рассматривает именно Китай как стратегического противника и главную угрозу для США и не рассматривает в качестве таковой Россию, и, вероятно, хотела бы в дальнейшем добиться некоторого уменьшения российско-китайского партнерства, но это невозможно, естественно, в какой-либо обозримой перспективе", - заявил эксперт.
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Он в то же время добавил, что следует "четко при этом отдавать себе отчет, что администрация Трампа и США в целом будут пытаться и далее убеждать Россию в том, что Китай является противником и врагом как для США, так и для России, и в этом есть существенная опасность для российско-китайских отношений".
"Но я думаю, что Россия ни в коем случае не станет заигрывать с США против Китая", - добавил Суслов.
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