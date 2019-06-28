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РИА Новости
Саммит G20 в Осаке

Путин и Трамп обсудили ситуацию с украинскими моряками

Вчера, 18:21
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
ОСАКА (Япония), 28 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп на переговорах с российским лидером Владимиром Путиным поднимал тему освобождения украинских моряков, президент России дал по этому вопросу необходимые разъяснения, сообщил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
"Эта тема затрагивалась, она ставилась президентом Трампом. Президент Путин дал необходимые разъяснения", - сказал Песков.
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По словам представителя Кремля, Москва констатирует "конструктивный подход президента Трампа, желание выправить плачевное положение дел в торгово-экономическом сотрудничестве, которое находится на очень низком уровне".
"Мы также констатируем готовность начать разговор по серьезным темам стабильности и по разоруженческой тематике, контролю над вооружениями. В целом мы констатируем намерение продолжать диалог на высшем уровне", - заявил пресс-секретарь президента РФ.
Он также добавил, что тема реализации Россией проекта "Северный поток-2" на встрече двух лидеров не обсуждалась.
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Трамп дважды пошутил на встрече с Путиным
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