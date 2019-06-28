Путин и Трамп обсудили ситуацию с украинскими моряками

ОСАКА (Япония), 28 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп на переговорах с российским лидером Владимиром Путиным поднимал тему освобождения украинских моряков, президент России дал по этому вопросу необходимые разъяснения, сообщил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Эта тема затрагивалась, она ставилась президентом Трампом. Президент Путин дал необходимые разъяснения", - сказал Песков.

По словам представителя Кремля, Москва констатирует "конструктивный подход президента Трампа, желание выправить плачевное положение дел в торгово-экономическом сотрудничестве, которое находится на очень низком уровне".

"Мы также констатируем готовность начать разговор по серьезным темам стабильности и по разоруженческой тематике, контролю над вооружениями. В целом мы констатируем намерение продолжать диалог на высшем уровне", - заявил пресс-секретарь президента РФ.