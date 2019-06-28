Российские инкассаторы попросили разрешить им бесплатную парковку

МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Российские инкассаторы пожаловались на неудобные правила дорожного движения и высокие штрафы за их нарушение - нередко сотрудникам приходится долго идти пешком до отделения банка, создавая риск для прохожих, сообщил РИА Новости вице-президент Ассоциации банков России (АБР) Алексей Войлуков.
В пятницу состоялось заседание комитета АБР по наличному денежному обращению, его участники обсудили проблемы инкассации денежных средств. В заседании приняли участие представители Банка России, компании "Инкахран", коммерческих банков.
"Инкассаторы жаловались на штрафы, ПДД, "тротуарный риск". Это особенно актуально в Москве, когда инкассаторы физически не могут бесплатно подъехать к инкассируемым клиентам. Парковки платные и ценник завышенный, иногда дороже, чем стоимость всей поездки работы бригады для клиента: по "выделенке" - нельзя, хотя во многих странах это допускается, остановится высадить инкассаторов - нельзя, тут же штраф приходит на крупную сумму", - сказал Войлуков.
"В итоге они вынуждены высаживать инкассаторов заранее и те с деньгами идут через прохожих, толпу, тем самым создавая "тротуарный риск". Ведь в случае попыток нападения на них и применения оружия бандитами, могут пострадать обычные прохожие. Также обсуждали пути оптимизации затрат в работе инкассаторов. Внедрение электронного документа оборота, автоматизации, расширенного применения спецконтейнеров с краской для перевозки наличности", - заключил вице-президент АБР.
Президент АБР Георгий Лунтовский выступил с идеей разработки с участием банков стандарта инкассации, который будет отражать видение и подходы к развитию этого бизнеса, отмечается на официальном сайте ассоциации. Как пояснил Войлуков, проект такого стандарта может быть подготовлен в течение лета.