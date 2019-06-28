Российские инкассаторы попросили разрешить им бесплатную парковку

"Инкассаторы жаловались на штрафы, ПДД, "тротуарный риск". Это особенно актуально в Москве, когда инкассаторы физически не могут бесплатно подъехать к инкассируемым клиентам. Парковки платные и ценник завышенный, иногда дороже, чем стоимость всей поездки работы бригады для клиента: по "выделенке" - нельзя, хотя во многих странах это допускается, остановится высадить инкассаторов - нельзя, тут же штраф приходит на крупную сумму", - сказал Войлуков.