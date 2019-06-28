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РИА Новости

Эксперты не прогнозируют обострения конфликта между Турцией и Сирией

Вчера, 18:11
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© AP Photo / Vadim GhirdaТурецкие солдаты стоят на холме с видом на сирийский город Кобани, недалеко от Сурука, на границе между Турцией и Сирией
Турецкие солдаты стоят на холме с видом на сирийский город Кобани, недалеко от Сурука, на границе между Турцией и Сирией
© AP Photo / Vadim Ghirda
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Несмотря на перестрелки в сирийской провинции Идлиб и гибель турецкого военного, российские эксперты не прогнозируют дальнейшего обострения и полномасштабного конфликта между Турцией и Сирией. По их мнению, произошедшее скорее могло быть провокацией или случайностью, чем преднамеренным решением Дамаска.
Ранее сообщалось, что в результате обстрела одного из наблюдательных постов армии Турции в сирийском Идлибе погиб один военнослужащий и трое пострадали. В министерстве обороны Турции заявили, что обстрел проводился с подконтрольной сирийским властям территории и был преднамеренным. Позднее Турция нанесла удар по позициям в Сирии, с которых велся обстрел наблюдательного пункта в Идлибе.
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МОЖНО ПРЕДПОЛОЖИТЬ ПРОВОКАЦИЮ
По прогнозу директора Центра изучения современной Турции Амура Гаджиева, дальнейшего разрастания конфликта или срыва астанинского формата переговоров по урегулированию, в котором участвуют и Сирия, и Турция, не будет.
"Это уже в шестой раз происходит, и все ограничивалось ответной реакцией той или иной стороны – просто в этот раз погиб турецкий военнослужащий, это главное отличие от предыдущих атак. Можно сказать, что инцидент будет исчерпан", - заявил Гаджиев РИА Новости.
Он отметил, что для возвращения ситуации в нормальное русло "есть соответствующие площадки" - в частности, российско-турецкий Центр по примирению, работающий в том числе по Идлибской зоне деэскалации.
По предположению эксперта, происходящее в Идлибе может быть следствием некой провокации либо случайностью. Гаджиев обратил также внимание, что обострение произошло накануне встречи российского и турецкого президентов на полях G20 в Осаке.
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Переговоры по Сирии в астанинском формате
"Известно, что не все в восторге от того, как продвигаются переговоры в рамках астанинского формата… Поэтому можно предположить, что была какая-то провокация", - заявил Гаджиев. Он напомнил, что в провинции Идлиб есть не только протурецкие группировки, но и отряды, связанные с арабскими странами, недовольными активностью Турции в этом районе и в сирийском урегулировании.
Эксперт не считает, что решение об обстреле турецкого наблюдательного поста принималось в Дамаске. "Вполне возможно, что те, кто находится на передовой в сирийской армии, получили некую ложную информацию. Или преследовали какие-то протурецкие группировки, которые укрылись в наблюдательном пункте – тоже возможно", - предположил он.
По его предположению, нынешнее обострение не послужит ни срыву астанинского формата, ни полноформатному столкновению между сирийской и турецкой армиями. В то же время он не исключил новых провокаций.
ДЕЙСТВИЯ СИРИЙСКОЙ АРМИИ ЗАКОННЫ
Ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов в свою очередь предположил, что турецкий военный мог стать случайной жертвой обстрела, который сирийские военные вели по идлибским оппозиционерам.
"Турция в Сирии поддерживает ряд группировок исламистских оппозиционных, которые она считает умеренной оппозицией. Поэтому турецкие военные, которые находятся в Сирии как наблюдатели, имеют контакты с этими группировками. Есть и вооруженные небольшие контингенты в районе Идлиба", - обрисовал обстановку в регионе Долгов.
Он напомнил, что сирийская правительственная армия проводит операцию по подавлению радикальных исламистских группировок в Идлибе, что "является продолжением тех соглашений, которые были достигнуты между Россией, Турцией и Ираном по урегулированию в Сирии, и, в частности, соглашение между Россией и Турцией по созданию зоны деэскалации в районе Идлиба".
По его оценке, "действия сирийской армии здесь совершенно адекватны и законны". При этом, он добавил, что "в результате этих действий зачастую непреднамеренно, но подвергаются обстрелу те территории, где находятся и радикальные исламистские группировки, но их Турция считает умеренными, и там же могут находиться и турецкие наблюдатели", - отметил эксперт.
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"Скорее всего, произошел такой инцидент, на который Турция, турецкая армия ответила, но это не ведет, естественно, к тому, чтобы разрядить ситуацию в Идлибе, и более того, это ведет к обострению ситуации", - заявил эксперт.
Впрочем, он также исключил возможность полномасштабных военных действий на фоне инцидента. "Россия, безусловно, должна выполнять роль страны, которая будет сглаживать это возникшее осложнение между турецкими военными и сирийской правительственной армией… Воздействовать, возможно, и на Турцию дипломатическим путем, путем контактов и переговоров с тем, чтобы не допускать таких инцидентов", - сказал он.
ИДЛИБСКАЯ ЗОНА
Четыре зоны деэскалации были созданы в Сирии в соответствии с договоренностью, достигнутой в мае 2017 года на переговорах в Астане (ныне Нур-Султан) представителями России, Ирана и Турции. Территория трех из них в 2018 году перешла под контроль Дамаска. Четвертая зона, расположенная в провинции Идлиб и частях соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, по-прежнему неподвластна правительству республики, большая ее часть захвачена террористами из запрещенной в РФ организации "Джебхат ан-Нусра"*.
Как сообщал ранее руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Виктор Купчишин, для вывода жителей из Идлибской зоны деэскалации развернут пункт пропуска "Суран", который с 27 мая 2019 года работает в штатном режиме. По имеющимся данным, зону деэскалации готовы покинуть от 40 до 80 тысяч человек. В сирийских провинциях Хама, Хомс и Дейр-эз-Зор для них уже подготовлено необходимое количество мест в районах временного размещения.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой "Исламское государство"*. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
*Террористические организации, запрещенные в России
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