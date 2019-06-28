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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Делегацию "новой церкви" Украины не пустили в афонские монастыри

Вчера, 18:10
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкСвященнослужители на лестнице здания Священного Кинота Святой Горы в городе Карее
Священнослужители на лестнице здания Священного Кинота Святой Горы в городе Карее
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 28 июн – РИА Новости. Священников "новой церкви" Украины не допустили к службе в некоторых из афонских монастырей, сообщила "Страна.UA".
Издание цитирует публикацию на сайте "новой церкви", в которой рассказывается о визите ее делегации на Афон 21-23 июня. Упоминается, что члены миссии должны были посетить такие монастыри, как Ксенофонт, Пантократор, Иверон, Филофей, Эсфигмен и Каракал.
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Отмечается, что эти обители после получения томоса об автокефалии были лояльны патриарху Варфоломею, за исключением монастырей Филофей и Каракал.
Издание также указывает на неточность в сообщении ПЦУ, поскольку монастырь Эсфигмен разорвал отношения с Фанаром, и делегация могла посетить только обитель Новый Эсфигмен.
При этом издание отмечает, что в Филофей и Каракал делегация "новой церкви" проникла, смешавшись с мирянами.
Афонские монахи, заметив их в священнических одеждах, решили уточнить, к какой структуре они принадлежат. Услышав о ПЦУ их предупредили, что им нельзя даже оставлять на службу даже записки о поминовении.
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В такой ситуации делегация "новой церкви" покинула монастыри. Их также попросили не фотографироваться, чтобы не дискредитировать обители.

"Новая церковь" Украины

"Новая церковь" Украины образовалась в декабре прошлого года на "объединительном соборе". Главой структуры стал Епифаний Думенко. В январе патриарх Константинопольский Варфоломей выдал ему томос об автокефалии. При этом мировое православие "новую церковь" не признает.
Украинская православная церковь во главе с митрополитом Онуфрием отказалась участвовать в "объединительном соборе".
В РПЦ каноническое значение этого собрания назвали ничтожным, автокефалию — пустышкой, а день подписания томоса — трагическим в истории мирового православия.
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Спустя несколько месяцев Филарет заявил о расколе в "новой церкви" и обвинил Епифания в нарушении соглашений. Он заявил, что сам должен был стать фактическим главой церкви, однако Епифаний даже не спрашивает у него совета. Помимо этого, Филарет раскритиковал томос — по его словам, он делает ПЦУ зависимой от Константинополя. Созванный раскольником Филаретом "поместный собор" решил, что томос не соответствует статусу автокефальных церквей.
В "новой церкви" заявляют, что никакого раскола нет, а решения "собора", созванного Филаретом, не будут иметь никаких последствий.
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