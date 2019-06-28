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РИА Новости

В Сочи около четырех тысяч человек остались без света из-за подтоплений

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© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкАвтомобили на затопленной улице на горнолыжном курорте "Роза Хутор". 24 июня 2019
Автомобили на затопленной улице на горнолыжном курорте Роза Хутор. 24 июня 2019
© РИА Новости / Артур Лебедев
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Автомобили на затопленной улице на горнолыжном курорте "Роза Хутор". 24 июня 2019
СОЧИ, 28 июн – РИА Новости. Около четырех тысяч жителей Сочи остались без электроснабжения после подтопления в поселке Лесном Адлерского района после дождя, сообщает ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Отмечается, что днем в Сочи прошел сильный дождь, из-за которого поднялся уровень воды в нескольких реках. Из-за подъема воды в реке Кудепста произошло подтопление улицы Искры в поселке Кудепста. Подтопленными оказались четыре придомовых территорий, три дачных участка. Также поднялся уровень воды в реке Леснянка.
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"В результате чего произошел частичный подмыв проезжей части, подмыто 30 деревьев и опора электропередач. В поселке Лесном Адлерского района Сочи без электроснабжения находятся около четырех тысяч человек. На месте работают спасатели Кубань-СПАС, а также специалисты службы энергообеспечения", - сообщил журналистам заместитель начальника Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю по оперативному реагированию Андрей Потахов.
По его словам, на месте работают оперативные группы Сочинского гарнизона и управления по городу Сочи. Проводится мониторинг уровней рек. Работают мониторинговые группы администрации по обследованию территорий. Также проводится мониторинг датчиков уровней рек в программе Эмерсит. Ситуация находится на контроле Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю.
По данным администрации Сочи, до опасных отметок поднялась вода в реке Кепше. Хотя подтопления поселка Кепша не произошло, уровень воды продолжает увеличиваться.
В четверг в Сочи было объявлено штормовое предупреждение из-за ливней, града, сильного ветра и опасности формирования смерчей в море. Оно действует до воскресенья.
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