В РФПИ оценили переход к расчетам в нацвалютах между Россией и Китаем

ОСАКА (Япония), 28 июн - РИА Новости. Переход к расчетам в национальных валютах между Россией и Китаем в перспективе может привести к тому, что стоимость финансирования для многих российских компаний понизится, будет более выгодной, чем в долларе, считает глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

"Тематика инвестиций в национальных валютах крайне важна, по-прежнему, надо ещё много работы провести, потому что до сих пор эти рынки, рублево-юаневые недостаточно развиты", - сказал Дмитриев журналистам.

Но, по его словам, при поддержке центральных банков и министерств финансов стран эти рынки будут развиты. "И в конечном итоге мы, считаю, что, возможно даже, за счёт таких расчётов стоимость финансирования для многих российских компаний понизится, будет более выгодной в национальных валютах, чем в долларе... Мы считаем, что займы в юанях или рублевые займы китайских банков через какое-то время снизят стоимость финансирования для российских компаний", - добавил Дмитриев.