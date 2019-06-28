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РИА Новости

В РФПИ оценили переход к расчетам в нацвалютах между Россией и Китаем

Вчера, 18:06
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкГенеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев
Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев . Архивное фото
ОСАКА (Япония), 28 июн - РИА Новости. Переход к расчетам в национальных валютах между Россией и Китаем в перспективе может привести к тому, что стоимость финансирования для многих российских компаний понизится, будет более выгодной, чем в долларе, считает глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
"Тематика инвестиций в национальных валютах крайне важна, по-прежнему, надо ещё много работы провести, потому что до сих пор эти рынки, рублево-юаневые недостаточно развиты", - сказал Дмитриев журналистам.
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Но, по его словам, при поддержке центральных банков и министерств финансов стран эти рынки будут развиты. "И в конечном итоге мы, считаю, что, возможно даже, за счёт таких расчётов стоимость финансирования для многих российских компаний понизится, будет более выгодной в национальных валютах, чем в долларе... Мы считаем, что займы в юанях или рублевые займы китайских банков через какое-то время снизят стоимость финансирования для российских компаний", - добавил Дмитриев.
По его словам, транзакции в системе SWIFT в мире, долларовые транзакции, упали на 5% за последние полтора года. "И мы считаем, что это только начало, потому что по мере того, как доллар используется как политический инструмент, его экономическая сила ослабевает", - отметил глава РФПИ.
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