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РИА Новости

В Иркутской области усилили контроль за нефтепроводами из-за паводка

Вчера, 18:05
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© Пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области / Перейти в фотобанкПаводок в Иркутской области
Паводок в Иркутской области
© Пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области
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Паводок в Иркутской области. Архивное фото
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. "Транснефть-Восток" усилила контроль за состоянием нефтепроводов, проходящих по территории Иркутской области, из-за паводка, говорится в сообщении "Транснефти".
В 20 населенных пунктах трех районов Иркутской области - Нижнеудинского, Тайшетского и Тулунского - из-за обильных осадков и подъема уровня рек подтоплены 2,39 тысячи жилых домов, 2,52 тысячи приусадебных участков, повреждены 13 автомобильных мостов, включая два моста на федеральной трассе, подтоплены 16 участков дорог местного значения. Проводится эвакуация жителей, открыто 17 пунктов временного размещения.
Сотрудница службы оперативного обеспечения диспетчерской связи Центра Управления в кризисных ситуациях Главного Управления МЧС России по Тамбовской области
Вчера, 14:48
В городе Тулун Иркутской области объявлена эвакуация из-за паводка
"Транснефть - Восток" усилило контроль за состоянием линейной части и узлов запорной арматуры нефтепроводов, проходящих по территории Иркутской области, в связи со сложной паводковой ситуацией. Все производственные объекты предприятия работают в штатном режиме", - сообщает компания.
Отмечается, что ведется круглосуточный мониторинг уровня воды в реках, расположенных вблизи площадных объектов предприятия - нефтеперекачивающих станций "Нижнеудинск", "Замзор", "Тулун", "Тайшет" и ГНПС - 1 "Тайшет" - головной нефтеперекачивающей станции нефтепровода "Восточная Сибирь - Тихий океан".
Для оперативного реагирования и контроля над ситуацией на подводных переходах через нефтепроводы на реках Бирюса (Тайшетский район) и Уда (Нижнеудинская район) организованы круглосуточные наблюдательные пункты. В работах по обеспечению безопасности на этих участках задействовано 95 сотрудников и 36 единиц специальной техники, добавили в компании.
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