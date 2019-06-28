В Иркутской области усилили контроль за нефтепроводами из-за паводка

МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. "Транснефть-Восток" усилила контроль за состоянием нефтепроводов, проходящих по территории Иркутской области, из-за паводка, говорится в сообщении "Транснефти".

В 20 населенных пунктах трех районов Иркутской области - Нижнеудинского, Тайшетского и Тулунского - из-за обильных осадков и подъема уровня рек подтоплены 2,39 тысячи жилых домов, 2,52 тысячи приусадебных участков, повреждены 13 автомобильных мостов, включая два моста на федеральной трассе, подтоплены 16 участков дорог местного значения. Проводится эвакуация жителей, открыто 17 пунктов временного размещения.

"Транснефть - Восток" усилило контроль за состоянием линейной части и узлов запорной арматуры нефтепроводов, проходящих по территории Иркутской области, в связи со сложной паводковой ситуацией. Все производственные объекты предприятия работают в штатном режиме", - сообщает компания.

Отмечается, что ведется круглосуточный мониторинг уровня воды в реках, расположенных вблизи площадных объектов предприятия - нефтеперекачивающих станций "Нижнеудинск", "Замзор", "Тулун", "Тайшет" и ГНПС - 1 "Тайшет" - головной нефтеперекачивающей станции нефтепровода "Восточная Сибирь - Тихий океан".