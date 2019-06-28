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РИА Новости

Теракты в Тунисе не привели к отказу иностранных туристов от поездок

Вчера, 18:04
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© REUTERS / Zoubeir SouissiСотрудники полиции на месте взрыва в центре столицы Туниса. 27 июня 2019
Сотрудники полиции на месте взрыва в центре столицы Туниса. 27 июня 2019
© REUTERS / Zoubeir Souissi
Сотрудники полиции на месте взрыва в центре столицы Туниса. 27 июня 2019
КАИР, 28 июн - РИА Новости. Террористические акты в Тунисе не привели к отказу иностранных туристов от посещения этой североафриканской страны, заявил РИА Новости тунисский министр туризма Руни Тараблуси.
Два взрыва произошли в столице Туниса в четверг, они были направлены против сил безопасности. В результате нападений, совершенных смертниками, погиб один полицейский, девять человек пострадали.
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"Мы общались с крупнейшими туристическими операторами и перевозчиками, в том числе с российскими компаниями. Они подтвердили, что проблем с бронированием нет, никто не отменял бронь", - сказал тунисский министр.
По его словам, в Тунисе рассчитывают, что по итогам года страну посетят 750 тысяч туристов из России.
Тараблуси подчеркнул, что прогремевшие в четверг в тунисской столице взрывы были направлены против сотрудников сил безопасности, а не иностранных туристов. "Первый взрыв был направлен против автомобиля сил безопасности, второй - против подразделения по борьбе с терроризмом", - сказал он. Министр пояснил, что таким образом боевики попытались отомстить силам безопасности, которые за последнее время сумели нанести ряд ударов по террористическому подполью.
Он рассказал, что туристические районы постоянно находятся под усиленной охраной сил безопасности. Несмотря на это, после взрывов в столице было принято решение ужесточить меры по охране туристических объектов.
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"Правительство Туниса проводит огромную работу по охране и обустройству туристических районов, гостиниц… Все гостиницы, во всех районах страны оборудованы металлоискателями, камерами видеонаблюдения", - добавил министр.
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