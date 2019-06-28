Трамп понимает роль СССР во Второй Мировой войне, считает депутат

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на полях саммита "Группы двадцати" в Осаке

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на полях саммита "Группы двадцати" в Осаке

МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Приглашение президента РФ Владимира Путина американскому коллеге Дональду Трампу приехать в Москву на 75-летний юбилей Победы и позитивная реакция американского лидера говорят о его понимании роли советского народа в победе над фашизмом, считает зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.

Путин на встрече в Осаке пригласил Трампа приехать в Москву на 75-летний юбилей Победы, тот отреагировал позитивно, сообщил в пятницу помощник главы российского государства Юрий Ушаков. Американский лидер заявил, что будет ждать официального приглашения, оно будет направлено в ближайшее время, отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Само по себе приглашение - и немаловажно, что Трамп позитивно отреагировал на данное приглашение - это уже говорит о многом: о понимании роли советского народа в победе над фашистской Германией, и я скажу, что роли США, в том числе, в победе над фашистской Германией. И я думаю, что мы все здесь понимаем недопустимость возрождения неонацизма", - сказал РИА Новости Швыткин.

Парламентарий подчеркнул, что для российского народа 9 мая - великая дата, а 75-летие Победы - знаменательное событие не только для России, но и всего мирового сообщества.