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РИА Новости
Саммит G20 в Осаке

Трамп понимает роль СССР во Второй Мировой войне, считает депутат

Вчера, 18:00
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на полях саммита "Группы двадцати" в Осаке
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на полях саммита Группы двадцати в Осаке
© РИА Новости / Илья Питалев
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Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на полях саммита "Группы двадцати" в Осаке
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Приглашение президента РФ Владимира Путина американскому коллеге Дональду Трампу приехать в Москву на 75-летний юбилей Победы и позитивная реакция американского лидера говорят о его понимании роли советского народа в победе над фашизмом, считает зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.
Путин на встрече в Осаке пригласил Трампа приехать в Москву на 75-летний юбилей Победы, тот отреагировал позитивно, сообщил в пятницу помощник главы российского государства Юрий Ушаков. Американский лидер заявил, что будет ждать официального приглашения, оно будет направлено в ближайшее время, отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи на полях саммита Группы двадцати в Осаке. 28 июня 2019
Вчера, 17:26
Путин пригласил Макрона на 75-летие Победы
"Само по себе приглашение - и немаловажно, что Трамп позитивно отреагировал на данное приглашение - это уже говорит о многом: о понимании роли советского народа в победе над фашистской Германией, и я скажу, что роли США, в том числе, в победе над фашистской Германией. И я думаю, что мы все здесь понимаем недопустимость возрождения неонацизма", - сказал РИА Новости Швыткин.
Парламентарий подчеркнул, что для российского народа 9 мая - великая дата, а 75-летие Победы - знаменательное событие не только для России, но и всего мирового сообщества.
"Благодаря Советскому Союзу был положен конец фашистской гегемонии", - добавил депутат.
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Саммит G20 в ОсакеЮрий ШвыткинДональд ТрампГосдума РФВладимир ПутинВ мире
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