Кузнецова одобрила упрощение получения инвалидности для детей с диабетом

МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова приветствует упрощение порядка присвоения инвалидности до совершеннолетия детям с инсулинозависимым сахарным диабетом, отмечая, что это избавит родителей от необходимости тратить время на повторное освидетельствование после 14 лет.
Медведев в четверг подписал постановление о присвоении инвалидности детям с инсулинозависимым сахарным диабетом один раз до наступления 18 лет. Раньше при первичном освидетельствовании инвалидность детям с инсулинозависимым сахарным диабетом устанавливалась до 14 лет, после этого продлять ее надо было ежегодно.
"Еще одно очень нужное решение, наконец-то! Мы неоднократно обращались в Минтруд по этому вопросу. Теперь ежегодные хождения по кабинетам и оформления бумажек для детей с инсулинозависимым диабетом в прошлом", – приводит пресс-служба омбудсмена слова Кузнецовой.
В пресс-службе отмечают, что в адрес уполномоченного поступали многочисленные обращения, как от самих родителей, так и от общественных организаций – диабетических сообществ, по вопросу оказания содействия в присвоении категории "ребенок-инвалид" до достижения 18 лет при установлении диагноза "сахарный диабет".
С целью решения этого вопроса детский омбудсмен еще в 2016 году обращалась в министерство труда и социальной защиты РФ. В марте 2019 года заместителем председателя правительства РФ было дано поручение Минтруду проработать вопрос включения сахарного диабета в перечень заболеваний для получения детьми бессрочной инвалидности, говорится в сообщении.