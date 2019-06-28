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РИА Новости

Кузнецова одобрила упрощение получения инвалидности для детей с диабетом

Вчера, 17:59
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова на церемонии вручения в Кремле орденов "Родительская слава" родителям многодетных семей. 30 мая 2019
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова на церемонии вручения в Кремле орденов Родительская слава родителям многодетных семей. 30 мая 2019
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова приветствует упрощение порядка присвоения инвалидности до совершеннолетия детям с инсулинозависимым сахарным диабетом, отмечая, что это избавит родителей от необходимости тратить время на повторное освидетельствование после 14 лет.
Медведев в четверг подписал постановление о присвоении инвалидности детям с инсулинозависимым сахарным диабетом один раз до наступления 18 лет. Раньше при первичном освидетельствовании инвалидность детям с инсулинозависимым сахарным диабетом устанавливалась до 14 лет, после этого продлять ее надо было ежегодно.
"Еще одно очень нужное решение, наконец-то! Мы неоднократно обращались в Минтруд по этому вопросу. Теперь ежегодные хождения по кабинетам и оформления бумажек для детей с инсулинозависимым диабетом в прошлом", – приводит пресс-служба омбудсмена слова Кузнецовой.
В пресс-службе отмечают, что в адрес уполномоченного поступали многочисленные обращения, как от самих родителей, так и от общественных организаций – диабетических сообществ, по вопросу оказания содействия в присвоении категории "ребенок-инвалид" до достижения 18 лет при установлении диагноза "сахарный диабет".
С целью решения этого вопроса детский омбудсмен еще в 2016 году обращалась в министерство труда и социальной защиты РФ. В марте 2019 года заместителем председателя правительства РФ было дано поручение Минтруду проработать вопрос включения сахарного диабета в перечень заболеваний для получения детьми бессрочной инвалидности, говорится в сообщении.
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