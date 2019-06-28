В Калининграде ввели штраф за продажу подросткам электронных сигарет

КАЛИНИНГРАД, 28 июн - РИА Новости. Депутаты калининградской областной думы по инициативе прокурора области приняли закон, устанавливающий ответственность за продажу несовершеннолетним электронных сигарет, сообщила пресс-служба калининградской областной прокуратуры.

В мае калининградская областная дума приняла закон, предложенный прокурором области, запрещающий продажу несовершеннолетним вейпов и электронных сигарет. В обоснование законодательной инициативы прокурор области указал на то, что она направлена на предупреждение причинения вреда здоровью детей и защиту от факторов, негативно влияющих на их развитие.

"В пятницу на заседании Калининградской областной Думы рассмотрен и принят проект закона, предложенный прокурором области Сергеем Хлопушиным, о внесении изменений в "Кодекс Калининградской области об административных правонарушениях", согласно которому предусматривается административная ответственность за нарушение установленного запрета продажи несовершеннолетним электронных систем доставки никотина, жидкостей для электронных систем доставки никотина", - говорится в сообщении.