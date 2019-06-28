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РИА Новости

В Калининграде ввели штраф за продажу подросткам электронных сигарет

Вчера, 17:54
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КАЛИНИНГРАД, 28 июн - РИА Новости. Депутаты калининградской областной думы по инициативе прокурора области приняли закон, устанавливающий ответственность за продажу несовершеннолетним электронных сигарет, сообщила пресс-служба калининградской областной прокуратуры.
В мае калининградская областная дума приняла закон, предложенный прокурором области, запрещающий продажу несовершеннолетним вейпов и электронных сигарет. В обоснование законодательной инициативы прокурор области указал на то, что она направлена на предупреждение причинения вреда здоровью детей и защиту от факторов, негативно влияющих на их развитие.
"В пятницу на заседании Калининградской областной Думы рассмотрен и принят проект закона, предложенный прокурором области Сергеем Хлопушиным, о внесении изменений в "Кодекс Калининградской области об административных правонарушениях", согласно которому предусматривается административная ответственность за нарушение установленного запрета продажи несовершеннолетним электронных систем доставки никотина, жидкостей для электронных систем доставки никотина", - говорится в сообщении.
По данным надзорного ведомства, санкция статьи предусматривает ответственность в виде штрафа на граждан в размере от 3 до 5 тысяч рублей, на должностных лиц от 10 до 20 тысяч рублей, на юридических лиц от 30 до 50 тысяч рублей. Составление протоколов отнесено к компетенции должностных лиц министерства экономического развития, промышленности и торговли Калининградской области. Рассмотрение материалов отнесено к компетенции мировых судей.
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