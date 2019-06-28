В Госдуме предложили законодательно ввести понятие "сельский туризм"

МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Депутат Госдумы Виктор Зубарев ("Единая Россия") направил вице-премьеру РФ Алексею Гордееву предложение о развитии в России агротуризма, предполагающий легитимизацию отрасли путём введения законодательного понятия сельского туризма и разработку классификации сельских гостиниц, копия соответствующего письма имеется в распоряжении РИА Новости.

Как пояснил Зубарев агентству, инициативу он разработал совместно с членом генерального совета "Деловой России" Владимиром Прохоровым.

В пакет инициатив входит разработка подпрограммы ("дорожной карты") "Развитие сельского туризма" в рамках госпрограммы развития сельских территорий на 2020-2025 года. Предлагается разработка "федерального регламента реализации туристических проектов на селе, единого "узлового" хаба по направлению и в качестве одного из ключевых индикаторов рейтинга многопрофильного развития села".

"В данном контексте считаем необходимым принятие мер по легитимизации направления, упорядочиванию его методологической и терминологической базы, поэтому убедительно просим вас рассмотреть вопрос о включении определения "сельский туризм" в федеральную законодательную базу", - говорится в документе.

Также предлагается разработать классификатор "внекатегорийных гостиниц": сельских хижин, сельских гостевых домов.

"Для многих наших граждан сельский туризм - это такая Terra incognito. Никто не знает, что от него ожидать. Отсюда и ограниченный спрос. Чтобы преодолеть этот барьер, необходимо, в первую очередь, сделать агротуризм понятным для населения. Взять, например, гостевые дома. Сегодня непонятно, на какой именно набор услуг турист может рассчитывать, заселяясь в том или ином месте. То есть отсутствует привычная для отелей система "звездности". Хотя во многих европейских странах, где доля агротуризма доходит до 30% общего дохода туриндустрии, она есть. Там фермерским хозяйствам присваивают "аистов", "цветки" и "оливки". Некоторые регионы и у нас уже начали перенимать данную практику, но пока это происходит скорее в частном порядке", - сказал Зубарев РИА Новости.

Как отметил Прохоров, сельский туризм может стать драйвером развития для отдельных регионов РФ, однако пока данный сектор сталкивается с серьезными инфраструктурами ограничениями.

"В этой связи необходимо полностью легитимизировать отрасль, в том числе ввести законодательное понятие сельского туризма. Если агротуризм полностью выйдет в белую зону, мы сможем активнее привлекать в него и другие слои населения, например, развивать познавательный детский отдых на селе во время школьных каникул", - сказал Прохоров РИА Новости.