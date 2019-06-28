Макрон надеется на встречу в "нормандском формате" в июле

"Мне приятно, что у нас вновь появилась возможность обменяться мнениями, в первую очередь по двусторонней повестке дня, которой мы задали новую динамику с момента твоего приезда в Версаль, потом - моего приезда в Санкт-Петербург. И мы знаем, что у нас есть возможность улучшить наши отношения еще больше в ближайшие две недели. Буквально через несколько недель у нас состоится очень важная встреча в формате "два плюс два" министров обороны и министров иностранных дел. Нам, как постоянным членам Совбеза, нужно решать какие-то вопросы с особым вниманием, в частности, украинский вопрос в свете минского комплекса мер, надеюсь, что мы в июле встретимся в нормандском формате", - сказал французский лидер.