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РИА Новости
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России

Эксперт: международная обстановка требует усиления влияния парламентариев

Вчера, 17:49
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июн — РИА Новости. Международная обстановка требует усиления влияния парламентариев и, соответственно, развития парламентской дипломатии, считает председатель комиссии Парламентского собрания Союза Белоруссии и России по вопросам внешней политики, член постоянной комиссии Парламентской ассамблеи ОДКБ по политическим вопросам и международному сотрудничеству, глава постоянной комиссии Совета республики Национального собрания Белоруссии по международным делам и национальной безопасности Сергей Рахманов.
Рахманов в пятницу принял участие в парламентских слушаниях "Роль парламентской дипломатии в решении актуальных вопросов международной повестки дня". Их организаторами выступили Парламентское собрание (ПС) Союза Белоруссии и России и Парламентская ассамблея ОДКБ. Мероприятие прошло в соответствии с решением 55-й сессии Парламентского собрания с целью выработки мер и способов противодействия со стороны парламентского сообщества угрозам, возникающим в сфере международной безопасности, а также формирования условий для обеспечения непрерывного парламентского взаимодействия в области внешней политики
"Мероприятие, которое сегодня проводится — уникальное. На самом деле это не парламентские, а межпарламентские слушания... Основная идея заключается в том, что сейчас мир настолько усложнен, настолько требует правильных, взвешенных решений, что необходимо усилить парламентскую составляющую и экспертную составляющую", - сказал он журналистам.
По оценке Рахманова, совместная работа парламентариев и экспертов в рамках ОДКБ, а также Союза Белоруссии и России позволят объединить интеллектуальные усилия на постсоветском пространстве с тем, чтобы выработанные предложения и рекомендации можно было эффективно использовать для противодействия существующим угрозам государствам и обществу. Ключевой из них он считает угрозу экономической и технологической безопасности, которая возникла после распада СССР и до сих пор актуальна.
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Также в числе основных угроз стабильности Рахманов назвал опасность военных конфликтов и экологические проблемы. "Еще одна очень большая опасность — это потеря мировоззрения... когда общество превращается в зомбированную структуру, которой можно управлять", - добавил он.
Рахманов подчеркнул, что главной задачей парламентских слушаний является дальнейшее применение тех рекомендаций, которые будут выработаны по итогам.
"Наша главная задача, чтобы это были не просто дискуссии, чтобы были выработаны конкретные предложения, которые потом мы транслируем исполнительной власти, в том числе в исполнительные органы наших организационных структур", - заключил он.
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Парламентское Собрание Союза Беларуси и РоссииБелоруссияРоссия
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