Эксперт: международная обстановка требует усиления влияния парламентариев

С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июн — РИА Новости. Международная обстановка требует усиления влияния парламентариев и, соответственно, развития парламентской дипломатии, считает председатель комиссии Парламентского собрания Союза Белоруссии и России по вопросам внешней политики, член постоянной комиссии Парламентской ассамблеи ОДКБ по политическим вопросам и международному сотрудничеству, глава постоянной комиссии Совета республики Национального собрания Белоруссии по международным делам и национальной безопасности Сергей Рахманов.

Рахманов в пятницу принял участие в парламентских слушаниях "Роль парламентской дипломатии в решении актуальных вопросов международной повестки дня". Их организаторами выступили Парламентское собрание (ПС) Союза Белоруссии и России и Парламентская ассамблея ОДКБ. Мероприятие прошло в соответствии с решением 55-й сессии Парламентского собрания с целью выработки мер и способов противодействия со стороны парламентского сообщества угрозам, возникающим в сфере международной безопасности, а также формирования условий для обеспечения непрерывного парламентского взаимодействия в области внешней политики

"Мероприятие, которое сегодня проводится — уникальное. На самом деле это не парламентские, а межпарламентские слушания... Основная идея заключается в том, что сейчас мир настолько усложнен, настолько требует правильных, взвешенных решений, что необходимо усилить парламентскую составляющую и экспертную составляющую", - сказал он журналистам.

По оценке Рахманова, совместная работа парламентариев и экспертов в рамках ОДКБ, а также Союза Белоруссии и России позволят объединить интеллектуальные усилия на постсоветском пространстве с тем, чтобы выработанные предложения и рекомендации можно было эффективно использовать для противодействия существующим угрозам государствам и обществу. Ключевой из них он считает угрозу экономической и технологической безопасности, которая возникла после распада СССР и до сих пор актуальна.

Также в числе основных угроз стабильности Рахманов назвал опасность военных конфликтов и экологические проблемы. "Еще одна очень большая опасность — это потеря мировоззрения... когда общество превращается в зомбированную структуру, которой можно управлять", - добавил он.

Рахманов подчеркнул, что главной задачей парламентских слушаний является дальнейшее применение тех рекомендаций, которые будут выработаны по итогам.