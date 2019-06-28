Против расследовавших отравления в Москве полицейских могут возбудить дело

МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Прокуратура потребовала возбудить уголовное дело по факту халатности должностных лиц ОМВД по Басманному району, которые занимались московским отравителем, сообщила РИА Новости официальный представитель столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

По ее словам, халатность должностных лиц этого ОМВД, имевших информацию о серийных однотипных нападениях на граждан с использованием отравляющих веществ, позволила теперь уже арестованному мужчине продолжать совершать преступления.

"В этой связи прокурор Центрального административного округа вынес постановление о направлении материалов проверки в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании должностных лиц полиции по фактам халатности", - заявила она.

Как пояснила Нефедова, информация об отравителе у правоохранителей появилась еще 8 июня - после проверки ряда поступивших сообщений о хищениях имущества. "После отработки информации из медицинского учреждения об отравлении мужчины и девушки были установлены его приметы, а в дальнейшем и анкетные данные", - сказала она.

По ее словам, подозреваемый был доставлен в ОМВД по Басманному району, где в ходе личного досмотра сотрудники полиции обнаружили у него несколько мобильных телефонов, очков, часы, личные документы потерпевших, банковские карты на их имена. "Несмотря на очевидную причастность к совершению серии преступлений мужчина был отпущен домой, после чего совершил еще ряд тяжких преступлений", - резюмировала Нефедова.