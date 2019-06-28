Помощница депутата Госдумы погибла в ДТП в Волгоградской области

ВОЛГОГРАД, 28 июн – РИА Новости. Помощница депутата Госдумы, экс-депутат Волгоградской областной думы Вера Хламова, которой предоставили машину для встречи с избирателями от имени шефа, погибла в ДТП под Волгоградом вместе с водителем, также в аварии пострадал ребенок, сообщили РИА Новости в администрации региона.

По информации полиции, в пятницу днем в Еланском районе автомобиль Hyundai Sonata вылетел на встречную обочину и перевернулся, погибли водитель и 59-летняя пассажирка, 10-летняя девочка доставлена в больницу.

По данным обладминистрации, в ДТП погибла бывший депутат регионального парламента и помощник депутата Госдумы Николая Арефьева на общественных началах Вера Хламова.

"Погибла именно Хламова. Машина была заказана 26 июня депутатом Государственной думы Арефьевым для встреч с избирателями, машина была ему официально предоставлена. Также погиб водитель гаража администрации Волгоградской области Павел Русинов", - сообщили в администрации.