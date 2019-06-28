В Абхазии начали принимать российские карты "Мир"

По данным Нацбанка, все банки-участники Национальной платежной системы "Апра" подключены к межсистемному взаимодействию и обслуживают карты "Мир" в своей терминальной сети. "Держателям карт "Мир" доступны операции по выдаче наличных денежных средств в банкоматах и кассах банков, а также операции по оплате товаров и услуг в POS-терминалах, установленных в торговых точках республики", - говорится в сообщении.