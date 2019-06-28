В Абхазии начали принимать российские карты "Мир"

СУХУМ, 28 июн - РИА Новости. Российские карты "Мир" начали принимать на территории Абхазии, сообщил Национальный банк республики.
"В рамках проекта межсистемной интеграции национальных платежных систем Абхазии "Апра" и России "Мир" реализован прием российских карт "Мир" на территории республики Абхазия" , - говорится в сообщении.
По данным Нацбанка, все банки-участники Национальной платежной системы "Апра" подключены к межсистемному взаимодействию и обслуживают карты "Мир" в своей терминальной сети. "Держателям карт "Мир" доступны операции по выдаче наличных денежных средств в банкоматах и кассах банков, а также операции по оплате товаров и услуг в POS-терминалах, установленных в торговых точках республики", - говорится в сообщении.
Следующим этапом будет реализовано обслуживание карт "Апра" на территории присутствия российской национальной платежной системы "Мир", указывает Нацбанк.
В июле 2018 года между национальными платежными системами Абхазии и России был подписан договор о взаимодействии платежных систем для организации взаимного обслуживания банковских карт.