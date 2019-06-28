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РИА Новости

Орешкин не согласился с ЦБ о роли потребкредитования в росте ВВП

Вчера, 17:39
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкМинистр экономического развития РФ Максим Орешкин на Петербургском международном экономическом форуме
Министр экономического развития РФ Максим Орешкин на Петербургском международном экономическом форуме
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Глава Минэкономразвития Максим Орешкин посоветовал Банку России не загонять население в долговую яму для роста экономики: она должна расти за счет стимулирования инвестиций, а не текущего потребления.
Ранее в пятницу ЦБ опубликовал доклад, в котором оценил вклад необеспеченных потребительских кредитов и автокредитов в рост ВВП в диапазоне 0,4–0,7%.
Согласно выводам ЦБ, рост необеспеченного потребительского кредитования оказывает существенное положительное влияние на динамику потребления и ВВП: в первом квартале 2019 года рост экономики мог бы замедлиться до нуля при отсутствии такой поддержки. Процентные расходы по кредитам возрастают, но пока определяют менее 1 процентного пункта изменения реальных располагаемых доходов населения, считают в Банке России.
Вместе с тем регулятор отметил, что замедление роста необеспеченного потребкредитования приведет к снижению его вклада в рост экономики в краткосрочном периоде, но будет способствовать более устойчивым темпам роста в долгосрочном. По данным ЦБ, задолженность по необеспеченным потребительским кредитам в РФ составляет 7,9 триллиона рублей по состоянию на 1 мая 2019 года.
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"Я думал, что в ЦБ лучше с макроэкономикой. Интересная получается логика: чем сильнее загоним население в долговую яму, тем лучше. Объясняю: поддерживать уровень совокупного спроса для стабильной инфляции – задача Банка России. При этом очевидно, что при заданном уровне совокупного спроса рост тем больше, чем больше в его структуре инвестиций, а не текущего потребления (причем в основном импортных товаров)", - написал Орешкин на свой странице в Facebook.
"P.S. И лучше не искать оправдания, а думать, как выйти из сложившейся проблемы", - добавил министр.
Таким образом, спор ЦБ и Минэкономразвития, начавшийся на ПМЭФ, продолжается. Тогда Орешкин заявил, что перекос в потребкредитовании несет риски для экономики, и если ничего не предпринимать, то Россия может к 2021 году войти в рецессию, а глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила об отсутствии "пузыря" и принятии превентивных мер для охлаждения рынка потребкредитования. Через несколько дней Банк России признал, что сегмент расширяется за счет уже закредитованного населения, и объявил о введении с 1 октября дополнительных мер по ограничению долговой нагрузки.
Президент РФ Владимир Путин
20 марта, 12:53
Путин: ипотечные каникулы должны распространяться на все кредиты
1220014
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Максим ОрешкинЭльвира НабиуллинаЦентральный Банк РФРоссияЭкономика
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