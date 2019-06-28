Электронное голосование может повысить явку избирателей в Москве

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Эксперимент с электронным голосованием в Москве поможет понять, есть ли ресурс для повышения явки на выборах при помощи гаджетов, считает председатель Общественной палаты Москвы Константин Ремчуков.

Выборы депутатов Московской городской думы VII созыва, в ходе которых впервые в стране будет реализован эксперимент по дистанционному электронному голосованию, состоятся в единый день голосования — 8 сентября. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин поддержал идею эксперимента с электронным голосованием на осенних выборах в Мосгордуму, отметив, что сегодня большинство людей живет в виртуальной среде, а явка на выборы становится все ниже и ниже. По словам Собянина, в таком случае людям необходимо дать возможность проголосовать, не выходя из дома, на даче или в общественном транспорте.

"Уровень явки на выборах всех типов и уровней в Москве соответствуют нормальному показателю явки на выборах в аналогичных мегаполисах мира, — отметил Ремчуков в комментарии РИА Новости. — Эксперимент с электронным голосованием поможет понять, есть ли ресурс для повышения явки при помощи гаджетов, или активность избирателей предопределяется спецификой локальной повестки".

Ранее Мосгоризбирком утвердил три муниципальных округа, где на выборах в сентябре пройдет электронное голосование: это округ № 1 (Зеленоград), № 10 (Cеверное Лианозово — Бибирево) и № 30 (Чертаново Центральное — Чертаново Южное). До выборов будет проведено публичное тестирование специального программного обеспечения, хакерам будет предложено попытаться взломать систему. Вознаграждение для любого, кто сможет это сделать, составит полтора миллиона рублей.