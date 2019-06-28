Электронное голосование может повысить явку избирателей в Москве

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Эксперимент с электронным голосованием в Москве поможет понять, есть ли ресурс для повышения явки на выборах при помощи гаджетов, считает председатель Общественной палаты Москвы Константин Ремчуков.
Выборы депутатов Московской городской думы VII созыва, в ходе которых впервые в стране будет реализован эксперимент по дистанционному электронному голосованию, состоятся в единый день голосования — 8 сентября. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин поддержал идею эксперимента с электронным голосованием на осенних выборах в Мосгордуму, отметив, что сегодня большинство людей живет в виртуальной среде, а явка на выборы становится все ниже и ниже. По словам Собянина, в таком случае людям необходимо дать возможность проголосовать, не выходя из дома, на даче или в общественном транспорте.
"Уровень явки на выборах всех типов и уровней в Москве соответствуют нормальному показателю явки на выборах в аналогичных мегаполисах мира, — отметил Ремчуков в комментарии РИА Новости. — Эксперимент с электронным голосованием поможет понять, есть ли ресурс для повышения явки при помощи гаджетов, или активность избирателей предопределяется спецификой локальной повестки".
Ранее Мосгоризбирком утвердил три муниципальных округа, где на выборах в сентябре пройдет электронное голосование: это округ № 1 (Зеленоград), № 10 (Cеверное Лианозово — Бибирево) и № 30 (Чертаново Центральное — Чертаново Южное). До выборов будет проведено публичное тестирование специального программного обеспечения, хакерам будет предложено попытаться взломать систему. Вознаграждение для любого, кто сможет это сделать, составит полтора миллиона рублей.
Девятого сентября 2018 года на выборах мэра Москвы явка избирателей составила 30,89 процента. Комментируя эти данные, замглавы Общественного штаба по наблюдению за выборами мэра столицы, глава Мосгордумы Алексей Шапошников заявил, что снижение явки на выборах является общемировой тенденцией.