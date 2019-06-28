Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-28T17:42Z
https://ria.ru/20190628/1556025330.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155599/00/1555990042_0:136:3071:1863_1036x0_80_0_0_1bd88d1d4188ba06352a0503370a620f.jpg
РИА Новости

Электронное голосование может повысить явку избирателей в Москве

Вчера, 17:42
857
© РИА Новости / Сергей ПятаковГлавный редактор "Независимой газеты" Константин Ремчуков
Главный редактор Независимой газеты Константин Ремчуков
© РИА Новости / Сергей Пятаков
МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Эксперимент с электронным голосованием в Москве поможет понять, есть ли ресурс для повышения явки на выборах при помощи гаджетов, считает председатель Общественной палаты Москвы Константин Ремчуков.
Выборы депутатов Московской городской думы VII созыва, в ходе которых впервые в стране будет реализован эксперимент по дистанционному электронному голосованию, состоятся в единый день голосования — 8 сентября. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин поддержал идею эксперимента с электронным голосованием на осенних выборах в Мосгордуму, отметив, что сегодня большинство людей живет в виртуальной среде, а явка на выборы становится все ниже и ниже. По словам Собянина, в таком случае людям необходимо дать возможность проголосовать, не выходя из дома, на даче или в общественном транспорте.
Электронная платформа Активный гражданин
25 июня, 15:52
В Москве 10 июля пройдет первый запуск системы электронного голосования
"Уровень явки на выборах всех типов и уровней в Москве соответствуют нормальному показателю явки на выборах в аналогичных мегаполисах мира, — отметил Ремчуков в комментарии РИА Новости. — Эксперимент с электронным голосованием поможет понять, есть ли ресурс для повышения явки при помощи гаджетов, или активность избирателей предопределяется спецификой локальной повестки".
Ранее Мосгоризбирком утвердил три муниципальных округа, где на выборах в сентябре пройдет электронное голосование: это округ № 1 (Зеленоград), № 10 (Cеверное Лианозово — Бибирево) и № 30 (Чертаново Центральное — Чертаново Южное). До выборов будет проведено публичное тестирование специального программного обеспечения, хакерам будет предложено попытаться взломать систему. Вознаграждение для любого, кто сможет это сделать, составит полтора миллиона рублей.
Девятого сентября 2018 года на выборах мэра Москвы явка избирателей составила 30,89 процента. Комментируя эти данные, замглавы Общественного штаба по наблюдению за выборами мэра столицы, глава Мосгордумы Алексей Шапошников заявил, что снижение явки на выборах является общемировой тенденцией.
Главный редактор Независимой газеты Константин Ремчуков
27 июня, 20:51
Хакеры и пропавшие подписи. Как Москва готовится к выборам в городскую думу
8310028
Обсудить 3
Константин РемчуковМосгордумаСергей СобянинМосква
Рекомендуем
Табличка на здании компании Нафтогаз-Украина
В "Нафтогазе" прокомментировали предложение "Газпрома" по транзиту
РИА
Новости
Священнослужители на лестнице здания Священного Кинота Святой Горы в городе Карее
Делегацию "новой церкви" Украины не пустили в афонские монастыри
Вид на набережную города Судака
В Крыму поддержали заявление Порошенко о статусе полуострова
Танк турецкой армии возле границы между Турцией и Сирией
Турция нанесла удар по Сирии
Лента
новостей
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
Оператор "Северного потока — 2" отозвал заявку на один маршрут в Дании
Участники акции протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси
Что происходит в Тбилиси после беспорядков
Президент РФ Владимир Путин во время интервью журналистам газеты Financial Times. 27 июня 2019
Британский журналист поделился впечатлениями от интервью с Путиным
Международный аэропорт Сочи в Адлере
Грузинская диаспора попросила Путина восстановить авиасообщение
Производство золотых банковских слитков на Екатеринбургском заводе
"Золотая" стратегия России сработала. Остальные берут пример
Глава Чечни Рамзан Кадыров во время заседания Госсовета по развитию добровольчества в Кремле
Кадыров прокомментировал слова Путина о предателях
Исполняющий обязанности министра иностранных дел Испании Жозеп Боррель. Архивное фото
Глава МИД Испании объяснил свои слова о России-"враге"
Доллары США
Американка выиграла миллион долларов благодаря совету продавца
Газодобывающее предприятие на Украине
Миллер пошутил о судьбе транзита газа через Украину в новом году
Путин пришел со своим термосом на ужин лидеров G20
Главный редактор Независимой газеты Константин Ремчуков
Хакеры и пропавшие подписи. Как Москва готовится к выборам в городскую думу
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:14Путин прокомментировал возвращение российской делегации в ПАСЕ
11:13Путин прокомментировал деятельность Медведчука по освобождению пленных
11:11Путин удивлен накалом дискуссии о либерализме, которую вызвало его интервью
11:11Макрон заявил о возможности построить новое партнерство с Россией
11:10Работа с Турцией по Сирии идет в ежедневном режиме, заявил Путин
11:08Трамп заявил, что серьезно рассматривает приглашение на юбилей Победы
11:06Путин связал интерес Мэй к теме Скрипалей со своим интервью FT
11:03Трамп заявил, что обсуждал с Путиным ядерные ограничения
11:02Путин рассказал о сотрудничестве с США по Сирии
11:00Трамп заявил о переговорах об исключении Huawei из "черного списка" в США
10:58Путин призвал Британию восстановить полноформатные отношения
10:57Путин назвал консультации с Трампом полезными
10:55Итоговая декларация саммита G20 не содержит пункт против протекционизма
10:54Путин и Трамп обсудили Венесуэлу и "вмешательство" в выборы в США
10:52Москва и Эр-Рияд выступили за продление сделки ОПЕК+ в текущих объемах
10:49Путин призвал не останавливать полноформатные отношения России и Британии
10:49Путин ответил на возражения Элтона Джона
10:47Путин заявил о ежедневном вмешательстве Запада в дела России
10:46Путин призвал спокойно решить вопрос с возвращением украинских моряков
10:45Конкретики по встречам в "нормандском формате" нет, заявил Путин
Лента новостейМолния